Traffic Rider APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23,676
- DOSYA BOYUTU 109.00 MB
- Üretici Soner Kara
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Traffic Rider APK, Traffic Racer'ın geliştiricilerinden motosiklet yarışı oyunu. Traffic Rider Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir motor yarışı oyunu olan Traffic Rider'da bizi Traffic Racer'dakinden farklı bir yarış tecrübesi bekliyor. Oyunda farklı türde motorları kullanarak yoğun trafiğe sahip yollarda en yüksek hızla ilerlemeye çalışıyoruz. Fakat bu sefer oyunu şöför koltuğuna oturarak oynuyoruz; yani kendi gözlerimizden yolu görüyoruz ve motorumuzu yönlendiriyoruz.
Traffic Rider'ın oynanışı yüksek dozda adrenalin içeriyor. Oyunda trafiğe karşı yarışırken ters şeride geçebiliyoruz ve karşıdan bize doğru yaklaşan araçlara çapmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Sık sık kıl payı araçlara çarpmaktan kurtulduğumuzda ise bolca heyecan yaşıyoruz.
Traffic Rider'ın grafik kalitesi bir hayli yüksek. Oyunda hem gece hem gündüz farklı yerlerde yarışabilmekteyiz. Oyunun güzel görünümü başarılı grafiklerle birleşince ortaya güzel bir sonuç çıkıyor.
Traffic Rider APK İndir
Traffic Rider APK tam kariyer modu, birinci şahıs bakış açısı, daha iyi grafikler ve gerçek hayattan kaydedilmiş motosiklet sesleriyle sonsuz yarış türünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sonsuz otoyolda trafiği sollayarak motosikletinizi sürün, kariyer modunda görevleri tamamlamak için motosikletinizi yükseltin ve yeni motosikletler alın. Şimdi yollara motosikletle çıkma zamanı!
- Birinci şahıs kamera görünümü
- Aralarından seçim yapabileceğiniz 29 motosiklet
- Gerçek motosikletlerden kaydedilen gerçek motor sesleri
- Gündüz ve gece değişimiyle detaylı ortamlar
- 70’den fazla görev içeren kariyer modu
- Online lider tablosu ve 30’dan fazla başarım
- 19 dil desteği
Traffic Rider’da ne kadar hızlı sürerseniz o kadar çok puan alırsınız. 100 km hızın üzerinde sürerken trafikteki araçların yakınından geçerseniz bonus puanlar ve nakit para kazanırsınız. Çift yönlü yolda ters yönde sürerseniz ekstra puan ve nakit kazanırsınız. Motosikletin önünü kaldırarak giderseniz ekstra puan ve nakit alırsınız.
Heyecal dolu oynanış
Güzel grafikler
Traffic Rider
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,307
- DOSYA BOYUTU 0.12 MB
- Üretici Soner Kara
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Traffic Rider, iPhone ve iPad'leriniz üzerinde oynayabileceğiniz heyecanlı ve aksiyonlu bir motor oyunudur.
Traffic Rider, sürat yapabileceğiniz ve yaptığınız sürate göre ekstra puan ve para kazanabileceğiniz heyecanlı bir iOS motor yarışıdır. Dünyaca ünlü Traffic Racer oyununun geliştiricisinden gelen bu oyun ile boş zamanlarınızın tadına varacaksınız.
Günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak Traffic Rider uygulamasında istediğiniz gibi rahatlayabilirsiniz. Yüksek süratle gidebilir veya arabalara makas atabilirsiniz. Oyundaki amacınız en yüksek süratte gidebildiğiniz kadar çok mesafe giderek doğru orantılı olarak yüksek puan kazanmak. Kazandığınız puan ile birlikte dünya üzerindeki diğer oyuncular arasında üst sıralarda yer alabilirsiniz.
Motorun kontrolünü hareket sensörü yada dokunarak yapabilirsiniz. Motorunuzu hızlandırmak için sağa ve yavaşlatmak için sola dokunamanız yeterlidir. Oyunda ne kadar hızlı giderseniz o kadar fazla puan kazanırsınız.
Etkileyici 3 boyutlu grafikler ve 17 farklı dil desteği ile birlikte sizi gerçekten etkileyecek bir araba yarışı oyunu olan Traffic Rider'ı mutlaka denemelisiniz.
Özellikler:
- Mükemmel gerçekçi kontrol
- Güçlendirilmiş 3 boyutlu grafikler
- Şehir dışı, çöl, karlı yol ve şehirde gece olmak üzere 4 farklı mekan
- Motorunuz için çeşitli jant ve boya seçenekleri
- 17 farklı dil desteği
- 20 farklı motorsiklet seçeneği
- 40'dan fazla kariyer tamamlama görevi
- Birinci şahıs kamerası
Traffic Rider'i istediğiniz an iPhone ve iPad'leriniz üzerinden Ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.