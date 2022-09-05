Traffic Rider APK, Traffic Racer'ın geliştiricilerinden motosiklet yarışı oyunu. Traffic Rider Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Can Erdil Şentürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir motor yarışı oyunu olan Traffic Rider'da bizi Traffic Racer'dakinden farklı bir yarış tecrübesi bekliyor. Oyunda farklı türde motorları kullanarak yoğun trafiğe sahip yollarda en yüksek hızla ilerlemeye çalışıyoruz. Fakat bu sefer oyunu şöför koltuğuna oturarak oynuyoruz; yani kendi gözlerimizden yolu görüyoruz ve motorumuzu yönlendiriyoruz.

Traffic Rider'ın oynanışı yüksek dozda adrenalin içeriyor. Oyunda trafiğe karşı yarışırken ters şeride geçebiliyoruz ve karşıdan bize doğru yaklaşan araçlara çapmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Sık sık kıl payı araçlara çarpmaktan kurtulduğumuzda ise bolca heyecan yaşıyoruz.

Traffic Rider'ın grafik kalitesi bir hayli yüksek. Oyunda hem gece hem gündüz farklı yerlerde yarışabilmekteyiz. Oyunun güzel görünümü başarılı grafiklerle birleşince ortaya güzel bir sonuç çıkıyor.

Traffic Rider APK İndir

Traffic Rider APK tam kariyer modu, birinci şahıs bakış açısı, daha iyi grafikler ve gerçek hayattan kaydedilmiş motosiklet sesleriyle sonsuz yarış türünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sonsuz otoyolda trafiği sollayarak motosikletinizi sürün, kariyer modunda görevleri tamamlamak için motosikletinizi yükseltin ve yeni motosikletler alın. Şimdi yollara motosikletle çıkma zamanı!

Birinci şahıs kamera görünümü

Aralarından seçim yapabileceğiniz 29 motosiklet

Gerçek motosikletlerden kaydedilen gerçek motor sesleri

Gündüz ve gece değişimiyle detaylı ortamlar

70’den fazla görev içeren kariyer modu

Online lider tablosu ve 30’dan fazla başarım

19 dil desteği

Traffic Rider’da ne kadar hızlı sürerseniz o kadar çok puan alırsınız. 100 km hızın üzerinde sürerken trafikteki araçların yakınından geçerseniz bonus puanlar ve nakit para kazanırsınız. Çift yönlü yolda ters yönde sürerseniz ekstra puan ve nakit kazanırsınız. Motosikletin önünü kaldırarak giderseniz ekstra puan ve nakit alırsınız.