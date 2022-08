Trail Out

Bilgisayarınızda iki kişilik araba yarışı oynamak isterseniz Trail Out tam size göre.

2022'nin ikinci yarısını geçtiğimiz şu günlerde yepyeni oyunlarda duyurulmaya devam ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da birbirinden farklı oyunlar lansmana çıktı ve tüm platformlarda milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. 2022'nin ikinci yarısında da yine karşımıza birbirinden farklı oyunlar çıkacak. Bunlardan bir tanesi de araba yarış oyunu olan Trail Out olacak. Super Zor, Farlanders, Weaving Tides gibi oyunların yayıncısı olan Crytivo tarafından yayınlanacak olan Trail Out, heyecan dolu yarışları ile milyonlara ulaşmayı hedefleyecek. Farklı kamera açıları eşliğinde oynanacak olan araba yarışında, çeşitli araçlar da yer alacak. Hem modern hem de nostaljik araç modelleri ile oyunculara aksiyon ve gerilim dolu bir yarış dünyası sunacak olan oyun, 2022'nin yaz aylarında raflardaki yerini alacak.

Trail Out Özellikleri

Nostaljik ve modern araç modelleri,

Tek oyunculu ve ortak bölünmüş ekranda yarışlara katılma,

8 farklı dil desteği,

40 farklı araç modeli,

Farklı yarış pistleri,

Araçları özelleştirme,

Good Boys ekibi tarafından geliştirilmeye devam edilen Trail Out, 2022 yılının yaz aylarında Crytivo tarafından Steam üzerinde yayınlanacak. Oyunculara gerçek zamanlı yarışlar sunmayan yapımda tek oyunculu bir oynanış yer alacak. Oyuncular dilerlerse ortak ekranda arkadaşları ile birlikte oyunun tadını çıkarabilecekler. Oyuncular 40 farklı yarış aracı arasından seçimler yapabilecek ve farklı özelliklere sahip onlarca yarış pistinde yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Oyun içerisinde farklı kamera açıları da bulunacak. Oyuncular dilerlerse yarışlarda araç içinde dilerlerse de üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde araç kullanabilecekler.

Trail Out İndir

Bilgisayar platformu oyuncuları için Steam üzerinde yayınlanacak olan Trail Out, nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz bilinmiyor. Oyun Steam üzerinde sergilenmeye devam edilirken, önümüzdeki aylar içerisinde ön siparişlere açılması bekleniyor.

Trail Out Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: This config will run the game on 1080p 60 fps.

Trail Out Önerilen Sistem Gereksinimleri