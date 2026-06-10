Transity Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 519 MB
- Üretici Anakon Play
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Transity Simulator APK, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz bir transit simülasyonu oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Transity Simulator, oyuncuların toplu taşıma araçlarını kullanabildiği ve şehir içi ulaşım görevlerini yerine getirebildiği simülasyon oyunudur
- Oyuncular çeşitli ulaşım görevlerini tamamlayarak ilerliyor, yolcu taşıyor ve farklı rotalarda sürüş deneyimi yaşayabiliyor.
- Simülasyon odaklı yapısı nedeniyle gerçekçi oynanış sunmayı hedefliyor.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Transity Simulator APK, gerçek bir nakliyecinin hayatını deneyimleyebileceğiniz Android simülasyon oyunudur. Adından da anlaşılacağı üzere "Transit Simülatörü" olan bu oyunda, transit araçları gerçekçi fizik yapısıyla birlikte sürme imkanına sahip olacaksınız.
Sadece görevler ve nakliye işleriyle değil, aynı zamanda serbest sürüş moduyla da ön plana çıkıyor. Araçlarınızı istediğinizi gibi özelleştirin, modifiye edin ve kırsal alanlarda, çiftliklerde ve şehir otoyollarında sürüş yapın.
Transity Simulator APK İndir
Çevrim içi çok oyunculu modlarını içerisinde barındıran Transity Simulator APK, arkadaşlarınızla hem sürüş hem de nakliye görevlerini yapmanıza olanak tanıyor. İster kendi arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Araçlarınızın boyasını, jantını, ışıklarını, süspaniyonlarını ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde, hayalinizdeki transit aracı oluşturun.
Siz de Transity Simulator APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte şehrin her köşesinde gerçekçi sürüş deneyimi yaşayın!
Transity Simulator Oyunu Özellikleri
- Android için simülasyon oyunu
- Gerçekçi transit araçlar
- Çevrim içi çok oyunculu modlar
- Nakliye görevleri
- Serbest sürüş modu
- Kapsamlı araç özelleştirmeleri
Sıkça Sorulan Sorular
Transity Simulator nasıl bir oyun?
Toplu taşıma ve şehir içi ulaşım temalı bir simülasyon oyunudur. Oyuncular çeşitli araçları kullanarak görevleri tamamlar
Transity Simulator ücretsiz mi?
Evet, oyun Tamindir üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.
Transity Simulator çevrim dışı oynanabilir mi?
Oyunun bazı özellikleri çevrim dışı kullanılabilirken güncel özellikler ve bazı içerikler internet bağlantısı gerektirebilir.
Transity Simulator hangi tür oyunculara hitap ediyor?
Simülasyon, araç kullanma ve ulaşım yönetimi oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor.
Transity Simulator gerçekçi mi?
Oyun gerçekçi sürüş hissi ve ulaşım görevleri sunmayı amaçlayan simülasyon mekaniklerine sahiptir.