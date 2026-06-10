Transity Simulator APK, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz bir transit simülasyonu oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Transity Simulator, oyuncuların toplu taşıma araçlarını kullanabildiği ve şehir içi ulaşım görevlerini yerine getirebildiği simülasyon oyunudur

Oyuncular çeşitli ulaşım görevlerini tamamlayarak ilerliyor, yolcu taşıyor ve farklı rotalarda sürüş deneyimi yaşayabiliyor.

Simülasyon odaklı yapısı nedeniyle gerçekçi oynanış sunmayı hedefliyor.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Transity Simulator APK, gerçek bir nakliyecinin hayatını deneyimleyebileceğiniz Android simülasyon oyunudur. Adından da anlaşılacağı üzere "Transit Simülatörü" olan bu oyunda, transit araçları gerçekçi fizik yapısıyla birlikte sürme imkanına sahip olacaksınız.

Sadece görevler ve nakliye işleriyle değil, aynı zamanda serbest sürüş moduyla da ön plana çıkıyor. Araçlarınızı istediğinizi gibi özelleştirin, modifiye edin ve kırsal alanlarda, çiftliklerde ve şehir otoyollarında sürüş yapın.

Transity Simulator APK İndir

Çevrim içi çok oyunculu modlarını içerisinde barındıran Transity Simulator APK, arkadaşlarınızla hem sürüş hem de nakliye görevlerini yapmanıza olanak tanıyor. İster kendi arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Araçlarınızın boyasını, jantını, ışıklarını, süspaniyonlarını ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz. Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde, hayalinizdeki transit aracı oluşturun.

Siz de Transity Simulator APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte şehrin her köşesinde gerçekçi sürüş deneyimi yaşayın!

Transity Simulator Oyunu Özellikleri

Android için simülasyon oyunu

Gerçekçi transit araçlar

Çevrim içi çok oyunculu modlar

Nakliye görevleri

Serbest sürüş modu

Kapsamlı araç özelleştirmeleri