Trendyol Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Trendyol bildirim kapatma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda internet kullanıcılarının kolayca alışveriş yapabilmesine imkân tanıyan uygulamadan gelen bildirimlerin nasıl kapatılacağını açıkladık.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Trendyol, 2010 yılında kuruldu. Gün içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından ziyaret edilen e-ticaret hizmetinde akıllı telefonlardan bilgisayarlara kozmetik ürünlerinden mobilyaya kadar çeşitli türlerde pek çok ürün bulunuyor.

Hizmetin akıllı telefon ve tabletler üzerinden kullanılabilecek bir uygulaması da bulunuyor. Satın alma sürecini pratik hâle getiren uygulama, gün içerisinde kullanıcılara çeşitli bildirim gönderiyor. Bazı kişiler, uygulamadan gelen bildirimleri kapatmak istiyor. Peki, Trendyol bildirimleri nasıl kapatılır?

Trendyol Bildirim Kapatma Adımları

Cihazın ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Trendyol'u bulun ve üzerine dokunun.

Bildirimler bölümüne girin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

En popüler e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Trendyol'ın mobil uygulamasından gelen bildirimleri çok pratik bir şekilde kapatabilmeniz mümkün. Bunun için yalnızca birkaç adımı sırası ile uygulamanız yeterlidir.

Söz konusu işlem için ilk olarak akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında yer alan çeşitli kategoriler arasından Uygulamalar isimli kategoriye girin. Bu adımı uygulamanız hâlinde karşınıza mobil cihazda yüklü olan uygulamaların bir listesi çıkacak.

Liste üzerinden Trendyol uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Daha sonra Bildirimler bölümünü açın. "Bildirimlere izin ver" seçeneğine bir kez dokunarak devre dışı kalmasını sağlayın. Eğer daha sonra bildirimlerin gelmesini isterseniz bu seçeneği etkin hâle getirmeniz yeterlidir.

Trendyol Kampanya Duyuruları Nasıl Kapatılır?

Trendyol uygulamasına girin.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Hesabım bölümünü görüntüleyin.

"Hesap Ayarlarım" kategorisini açın.

"Duyuru Tercihlerim" bölümünü görüntüleyin.

E-mail, SMS ve telefon görüşmesi seçeneklerini devre dışı bırakın.

Trendyol'dan gün içerisinde kampanyalar hakkında çeşitli bilgilendirmeler gelebiliyor. Böylelikle mevcut kampanya hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Eğer bu bilgilendirmelerin gelmesini istemiyorsanız bazı adımları uygulamanız gerekiyor.

Trendyol kampanya duyularını devre dışı bırakmak için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan uygulamayı açın. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından ekranın sağ alt köşesinde konumlanan Hesabım bölümünü görüntüleyin.

Hesabım bölümünde yer alan "Hesap Ayarlarım" kategorisini açın. Daha sonra "Duyuru Tercihlerim" bölümünü görüntüleyin. Açılan sayfada e-mail, SMS ve telefon görüşmesi olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak.

Söz konusu iletişim araçları üzerinden ilginizi çekebilecek kampanyalar ile ilgili bilgilendirilmek istemiyorsanız e-mail, SMS ve telefon görüşmesi seçeneklerini kapatabilirsiniz. Bir süre sonra kararınızı değiştirirseniz aynı adımları uygulayarak seçenekleri tekrar aktif hâle getirebilirsiniz.

Bu yazıda Trendyol bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde ayrıca ilginizi çekebilecek kampanyalara dair bilgilendirmeleri nasıl devre dışı bırakabileceğinizi de açıkladık. Bu adımlar sayesinde işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

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