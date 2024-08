UBOAT, denizaltının tüm yönetimini elinize aldığınız gerçekçi bir simülasyon oyunudur.

Simülasyon oyunlarının pek fazla bir şekilde beğenildiği bu zamanda, oyuncular yeni tatlar aramaya devam etmektedir. UBOAT, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir denizaltı mürettebatında geçen simülasyon oyunudur. Oyunun ana temasına bakacak olursak; Alman denizcilerin yaşamını deneyimleyecek, savaşlara katılacak ve gerçek bir denizaltındaymışçasına hissedeceksiniz.

Sadece savaşmak ve denizaltındaki ekipmanları gözden geçirmek değil, aynı zamanda mürettebatınızdaki askerlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına da önem vermelisiniz. Çünkü aç, bitkin ve mutsuz bir mürettebata sahip olursanız, tüm işlerinizi aksatabilirsiniz.

Oldukça kapsamlı ve oyuncuya tam olarak işleyen bir yapım olan UBOAT, oyunculara her an değişebilir olan dinamik bir görev yapısı sunmaktadır. Aldığınız görevler her an değişebilir ve yerine yeni emirler alabilirsiniz. Bu özellik ise oyuncuların monoton ilerleyişini giderecek olan en büyük etkenlerden birisidir.

Geminizi geliştirin, para kazanın ve yeni ekipmanlar satın alın. Tabii ki, üstlerinizden emir alırken siz de emir verebileceksiniz. Yeni teknolojik araştırmalar için mürettebatınızdaki askerleri özel görevlere gönderebilirsiniz.

UBOAT İndir

Gerçek hayatta bulunan olayları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen UBOAT'u indirerek, siz de denizaltının tüm yönetimini elinize alabilir ve gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

UBOAT Sistem Gereksinimleri