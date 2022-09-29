Dünya üzerinde İlk bilgisayar oyunu 1962 yılında piyasaya çıkmıştı. Öyle ki birçok insan bilgisayarların yeni yeni piyasaya çıktığı tarihte 1990'lı yıllarda İlk bilgisayar oyunlarının çıktığını sanıyordu.

Ancak, sanılanın aksine Soğuk Savaş dönemlerinde dünyanın İlk bilgisayar oyunu SpaceWar piyasaya çıkmıştır. 2 kişilik video oyunu olan bu oyun tarihe geçmiştir. Peki yüzlerce binlerce oyun arasından eski olmasına rağmen günümüzde halen oynanan oyunlar hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Eski Olmasına Rağmen Halen Oynanan Oyunlar

Counter Strike 1.6

GTA San Andreas

GTA Vice City

Mario

Metin2

Left 4 Dead 2

Call of Duty 2

Need For Speed: Underground 2

King online

Wolfteam

Counter Strike 1.6

Hiç şüphesiz ki Counter-Strike oyunları arasında en efsanevi olan oyunlardan biri de 1.6 serisidir. Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, herkesin bildiği üzere anti teröristler ve teröristlerin çatışmasını anlatmaktadır.

Oyunda en çok oynanan haritalardan biri Dust-2’dir. Öyle ki halen günümüzde bir internet kafeye gittiğinizde bazı kişilerin Counter Strike 1.6 oynadığını göreceksiniz.

GTA San Andreas

En popüler açık dünya oyunları arasında yer alan GTA San Andreas, serisi ile birçok kişinin kalbini çalmıştı. 2004 yılında hayatımıza giren oyun halen günümüzde indirilmekte ve oynanmaktadır. Araba bisiklet ve birçok aracı sürebileceğiniz GTA San Andreas, hikayesi ile de birçok kişi tarafından beğenilmektedir.

GTA Vice City

GTA oyunları arasında en popüler oyunlardan biri de GTA Vice City'dir. Öyle ki birçok kişi baş karakter Tommy'in yüzme bilmemesi sebebiyle hüsrana uğrasa da görevleri ve oyun müzikleri halen çok popülerdir. Birçok kişi GTA Vice City'den aldığı zevki yeni oyunlardan alamamaktadır.

Mario

Prensesi kurtarmak için kocaman bir ejderhayı geçmek ve birçok engeli atlamak oldukça zor olsa da bir zamanların efsanevi oyunları arasında yer alan Mario, günümüzde halen sevilerek oynanmaktadır.

Metin2

Üç büyük imparatorluğun savaşı'nı anlatan Metin 2, birçok kişi tarafından internet kafelerde bir zamanlar sürekli oynanmaktaydı. Ancak, imparatorlukların bulunduğu bu oyunda öyle bir şey var ki günümüzde halen Metin2 serverlarının reklamları yapılmakta ve bir çok oyuncu Metin2 serverler ile buluşmaktadır.

Left 4 Dead 2

4 arkadaşın zombilerden kurtulması için birçok engeli atlaması gerekmektedir. Öyle ki yardım gelene kadar tüm zombileri öldürmek ve hayatta kalmaları gerekmekte birçok kişi tarafından sevilen oyun halen günümüzde eski olmasına rağmen oynanan oyunlar arasında yer almaktadır.

Call of Duty 2

Savaş oyunu denilince en iyi savaş oyunları arasında yer alan Call of Duty 2 zamanının en iyi grafiklerine ve oyun mekaniğine sahipti. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyun atmosferi ile oyuncuları büyülemekteydi. Birçok kişinin sevdiği Normandiya bölgesinde Nazilere karşı savaşabileceğiniz oyun hala günümüzde oynanan oyunlar arasında yer almaktadır.

Need For Speed: Underground 2

Bir araba yarışı oyunu denilince akla gelen ilk oyunlardan biri de Need For Speed: Underground 2'dir. Öyle ki şehirde müzik dinlerken keyifli bir şekilde gezebileceğiniz Underground 2, bir dönemlerin en popüler oyunuydu.

Knight Online

Tanrıların Savaşı denilince akla gelen Knight online, halen oynanan oyunlar arasında birinci sırada yer alır. Birçok tanrının bulunduğu oyun, tanrıların kendi aralarındaki savaşı anlatır.

Wolfteam

Bir internet kafeye gittiğiniz zaman en çok oynanan oyunlardan biri de Wolfteam'dir. Kurt adamlar ve insanların savaşı'nı anlatan Wolfteam, birçok kişi tarafından oynanmış ve beğenilmiştir.

Bu içeriğimizde eski olmasına rağmen halen oynanan oyunları sizler için derledik. Sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz, Sizce eski olmasına rağmen oynanan oyunlar arasında hangi oyun olmazsa olmaz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.