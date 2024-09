Steel City Interactive tarafından geliştirilen Undisputed ile boks ringine çıkın. Şimdi Undisputed'ı indir ve gerçekçi boks deneyiminin tadını çıkar!

Undisputed, Steel City Interactive tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan bir boks simülasyon oyunudur. Spor oyunları severler için büyük bir heyecanla beklenen bu yapım, boks sporunu en gerçekçi şekilde oyunculara sunmayı hedefliyor. Undisputed; grafiksel detayları, gerçekçi fizik motoru ve derinlemesine boks mekanikleri ile boks dünyasını evlerinize getiriyor.

Oyunun en büyük özelliklerinden biri, gerçekçi boks dinamikleri ve animasyonlarıdır. Steel City Interactive, bu oyunda boksun tüm inceliklerini en doğru şekilde yansıtmak için titizlikle çalışmış. Her yumruk, her blok ve her hareket detaylı bir şekilde modellenmiş, böylece oyuncular kendilerini gerçek bir boks maçının içinde hissedebiliyorlar. Oyunda yer alan profesyonel boksörler, gerçek hayattaki hallerine oldukça benzer şekilde tasarlanmış. Bu da oyunculara favori boksörlerini kontrol etme fırsatı veriyor.

Undisputed, oyunculara geniş bir oynanış yelpazesi sunuyor. Kariyer modu, oyuncuların sıfırdan başlayarak şampiyonluğa uzanan zorlu bir yolculuğa çıkmalarını sağlıyor. Bu modda, boksörünüzü eğitebilir, stratejiler geliştirebilir ve rakiplerinizi analiz ederek maçlara hazırlanabilirsiniz. Oyunun çok oyunculu modu da boks severler için büyük bir rekabet sunuyor. Diğer oyuncularla karşılaşarak yeteneklerinizi sınayabilir ve dünya çapında en iyi boksör olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Grafiksel olarak da Undisputed, modern spor oyunları standartlarını yakalayan bir kaliteye sahip. Gerçekçi yüz ifadeleri, detaylı stadyumlar ve dinamik seyirci tepkileri, oyunun atmosferini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor. Oyuncular maç sırasında seyircilerin coşkusunu ve boksörlerin fiziksel mücadelesini hissedebiliyorlar.

Undisputed Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8 ya da daha sonrası

: Windows 8 ya da daha sonrası İşlemci : Intel i5 7500 (3.4GHz) ya da AMD 5 1600(3.2GHz)

: Intel i5 7500 (3.4GHz) ya da AMD 5 1600(3.2GHz) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1660 ya da AMD Rx 590

: GeForce GTX 1660 ya da AMD Rx 590 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

: 40 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : 100% DirectX 11 destekleyen ses kartı

: 100% DirectX 11 destekleyen ses kartı İlave Notlar: Oyun gelişmeye devam ettikçe özelliklerin değişmesi muhtemeldir. Lütfen düzenli olarak tekrar kontrol edin.