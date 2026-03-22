Vlad & Niki 12 Locks APK, hem bulmaca hem de aksiyon tarzında oyun modlarına ev sahipliği yapan bir çocuk oyunudur.

Berkcan Aktürk

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun en dikkat çekici özelliği, tüm karakterlerin, nesnelerin ve arka planların gerçek oyun hamurundan yapılmış gibi görünmesidir.

Oyun sadece kapı kilidi açmaktan ibaret değil. İçerisinde araba yarışı, uçak uçurma ve süper kahraman kostümleriyle uzay maceraları gibi farklı türlerde mini oyunlar ve mantık bulmacaları barındırır.

2026 yılı başındaki son güncellemelerle birlikte oyuna 20'den fazla farklı temalı oda ve seviye eklenmiştir.

Çocuklar için tasarlanan Vlad & Niki 12 Locks APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Eğlenceli müzikler, oyun hamuru grafikleri ve beyin yakan bulmacalarıyla tamamen bir çocuk oyunu olarak adlandırabiliriz. Çeşitli bulmaca görevlerini tamamlayın, mini oyunlara katılın ve karakterleri bağlı olduğu kilitlerden kurtarın.

Farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan bu oyunda, bulmaca çözecek ve aksiyon dolu yarışlara katılabileceksiniz. Yarış modları her ne kadar absürt olsa da eğlenceli tasarlandığını söyleyebiliriz. Uçarak paraları toplama, araba yarışları ve tekne yarışlarıyla karşımıza çıkan Vlad & Niki 12 Locks, sürekli devam eden bir macera sunuyor.

Çizgi film tarzındaki grafikleriyle ön plana çıkan bu oyunda, bulmaca teması da iyi bir şekilde işlenmiştir. Odaları dikkatlice incelemeli, gizli nesneleri bulmalı ve tüm kilitleri açmalısınız. Her kilidin açılma serüveni bambaşkadır. Bu da oyunun zorluğunu epey bir artırıyor diyebiliriz.

Her ne kadar eğlenceli bir oyun gibi gözükse de eğitsel yönü oldukça başarılıdır. Problem çözme, odaklanma ve detayları fark etme gibi özelliklerinizi büyük ölçüde geliştirebilmektedir.

Vlad & Niki 12 Locks Oyunu Özellikleri

Android için bulmaca temalı çocuk oyunu

Aksiyon dolu yarış modları

Zorlu bulmaca deneyimi

Eğitsel beceri geliştirme

Hamur tarzı grafik yapısı