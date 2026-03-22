Vlad & Niki 12 Locks APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 128.7 MB
- Üretici RUD Present
Vlad & Niki 12 Locks APK, hem bulmaca hem de aksiyon tarzında oyun modlarına ev sahipliği yapan bir çocuk oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun en dikkat çekici özelliği, tüm karakterlerin, nesnelerin ve arka planların gerçek oyun hamurundan yapılmış gibi görünmesidir.
- Oyun sadece kapı kilidi açmaktan ibaret değil. İçerisinde araba yarışı, uçak uçurma ve süper kahraman kostümleriyle uzay maceraları gibi farklı türlerde mini oyunlar ve mantık bulmacaları barındırır.
- 2026 yılı başındaki son güncellemelerle birlikte oyuna 20'den fazla farklı temalı oda ve seviye eklenmiştir.
Çocuklar için tasarlanan Vlad & Niki 12 Locks APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Eğlenceli müzikler, oyun hamuru grafikleri ve beyin yakan bulmacalarıyla tamamen bir çocuk oyunu olarak adlandırabiliriz. Çeşitli bulmaca görevlerini tamamlayın, mini oyunlara katılın ve karakterleri bağlı olduğu kilitlerden kurtarın.
Farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan bu oyunda, bulmaca çözecek ve aksiyon dolu yarışlara katılabileceksiniz. Yarış modları her ne kadar absürt olsa da eğlenceli tasarlandığını söyleyebiliriz. Uçarak paraları toplama, araba yarışları ve tekne yarışlarıyla karşımıza çıkan Vlad & Niki 12 Locks, sürekli devam eden bir macera sunuyor.
Çizgi film tarzındaki grafikleriyle ön plana çıkan bu oyunda, bulmaca teması da iyi bir şekilde işlenmiştir. Odaları dikkatlice incelemeli, gizli nesneleri bulmalı ve tüm kilitleri açmalısınız. Her kilidin açılma serüveni bambaşkadır. Bu da oyunun zorluğunu epey bir artırıyor diyebiliriz.
Her ne kadar eğlenceli bir oyun gibi gözükse de eğitsel yönü oldukça başarılıdır. Problem çözme, odaklanma ve detayları fark etme gibi özelliklerinizi büyük ölçüde geliştirebilmektedir.
Çocuk oyunları arasında mükemmel bir seviyede bulunan Vlad & Niki 12 Locks APK’yı indirin ve siz de hem problem çözün hem de aksiyon dolu yarışlarda eğlenin!
Vlad & Niki 12 Locks Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca temalı çocuk oyunu
- Aksiyon dolu yarış modları
- Zorlu bulmaca deneyimi
- Eğitsel beceri geliştirme
- Hamur tarzı grafik yapısı
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun temel amacı nedir?
Ana karakterler Vlad ve Niki bir şeye (genellikle bisküvi kavanozu veya bir kapı) ulaşmak isterler, ancak bu hedef 12 farklı kilitle kilitlenmiştir. Oyuncunun görevi, etraftaki ipuçlarını kullanarak 12 anahtarın hepsini bulmak ve kilitleri açmaktır.
İnternetsiz (Offline) oynanabilir mi?
Evet, oyun indirildikten sonra çoğu seviye internet bağlantısı olmadan oynanabilir. Bu özellik, özellikle yolculuk sırasında çocukların vakit geçirmesi için idealdir.
Hangi yaş grubu için uygundur?
Google Play üzerinde "3 yaş ve üzeri" olarak derecelendirilmiştir ve "Öğretmen Onaylı" rozetine sahiptir. Basit mantık yürütme becerilerini geliştirdiği için okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için oldukça popülerdir.
Ücretli mi yoksa reklam içeriyor mu?
Oyun ücretsizdir (Free-to-Play). Ancak oyun içerisinde reklamlar bulunur ve bazı özel bölümleri daha hızlı açmak veya reklamları kaldırmak için uygulama içi satın alımlar sunulur.
Bulmacalar çok mu zor?
Bulmacalar çocukların seviyesine göre tasarlanmıştır, ancak bazı bölümler yetişkinler için bile şaşırtıcı olabilir. Eğer bir bölümde takılırsanız, genellikle reklam izleyerek ipucu alma veya o bölümü geçme seçeneği sunulur.