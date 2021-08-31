WalkieTalkie, Samsung'un Galaxy Watch 4 akıllı saati telsize dönüştüren bas konuş uygulaması.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WalkieTalkie, Samsung’un akıllı saatleri Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic’i kullananlar için telsiz uygulaması. Akıllı saat sahiplerinin giyilebilir cihazlarını kullanarak birbirleriyle bas-konuş konuşmalar yapmalarını sağlıyor. Samsung WalkieTalkie uygulaması Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.

Samsung WalkieTalkie İndir

Walkie Talkie uygulaması iki veya daha fazla kullanıcının tıpkı bir telsiz kullanıyormuş gibi anında konuşma yapmasına olanak tanıyan bir Galaxy Watch uygulaması.

Galaxy Watch’unuzda anında bir telsiz (walkie-talkie) kanalı oluşturun ve kişilerinizde bulunan ve akıllı saat kullanan arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle anında sohbetin keyfini çıkarın.

Samsung’un telsiz uygulaması nasıl kullanılır? Galaxy Watch’unuza bağlı bir akıllı telefonda Samsung hesabınızı kaydettirin. Walkie-Talkie uygulamasını saatinize yükledikten sonra uygulamayı ilk çalıştırmanızda saatin akıllı telefonunuza bağlı olması önerilir.

Apple, telsiz özelliğini ilk kez watchOS 5 güncellemesi ile Apple Watch’a getirmişti. Apple’ın bas konuş telsiz özelliği aynı anda yalnızca iki kişinin iletişim kurmasına izin verirken, Samsung iki veya daha fazla kullanıcı ayarlamayı destekliyor.