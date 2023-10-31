Instagram'da Telefon Numarası Silme Nasıl Yapılır?

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, telefon numarası silme işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için yalnızca birkaç adımın sırasıyla uygulanması yeterlidir. Peki, numaranın silinebilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da telefon numarası kaldırma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer siz de hesabınızdan numaranızı silmek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram'da Telefon Numarası Silme Adımları

Instagram'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

Yatay üç çizgi simgesine basın.

"Ayarlar ve gizlilik" menüsüne girin.

"Hesaplar Merkezi" kategorisini görüntüleyin.

"Kişisel detaylar" bölümünü açın.

"İletişim bilgileri" kategorisine girin.

Telefon numarasının üzerine dokunun.

"Numarayı sil" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabınızdan telefon numaranızı silebilmek için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü Instagram'ı açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfasını görüntüleyin. Yatay üç çizgi simgesine dokunun. Bu adımı uyguladığınızda ekranda bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan "Ayarlar ve gizlilik" menüsüne girin.

"Ayarlar ve gizlilik" menüsünde çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Hesaplar Merkezi" kategorisini açın.

Bir sonraki adımda "Hesaplar Merkezi" kategorisinde yer alan "Kişisel detaylar" bölümünü açın. Bu adımı uyguladığınızda e-posta adresi, telefon numarası ve doğum günü bilgilerinizi göreceksiniz. "İletişim bilgileri" kategorisine girin.

Açılan sayfada e-posta ve telefon numarası ile karşılaşacaksınız. Telefon numarasının üzerine dokunun. Daha sonra "Numarayı sil" seçeneğini seçin. Açılan pencereden "Sil" seçeneğine basın ve hesabınızın parolası istenirse girin.

Söz konusu adımları uyguladığınızda hesabınızdan telefon numaranız kaldırılacaktır. "İletişim bilgileri" kısmında yalnızca telefon numaranız ekliyse silme işlemi başarısızlık ile sonuçlanacaktır. Hesabınızda hem e-posta hem de telefon numarası ekliyse numarayı silebilirsiniz.

Bu rehberde dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Instagram'da telefon numarası nasıl silinir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Instagram ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.