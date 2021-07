WE ARE FOOTBALL

WE ARE FOOTBALL oyununda köklü bir erkek veya kadın takımını menajer olarak devralıyorsunuz.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WE ARE FOOTBALL’da bir menajer ve antrenör olarak en sevdiğiniz kulübün tüm duygusal iniş çıkışları deneyimleyerek futbol dünyasındaki en son trendlerle yüz yüze geleceksiniz. Futbol kulübünüzü ulusal şampiyonalara ve uluslararası yıldızlığa taşıyın. Menajer olarak küçük bir takımı büyük liglerde mücadele eden yıldız takıma yükseltin.

WE ARE FOOTBALL İndir

Bu modern futbol menajerlik oyunu, birçok benzersiz oyun öğesinin yanı sıra aynı işlevselliğe sahip bir kadın futbolu oyun modu sunuyor. Tüm oyun modlarında en yüksek kaliteyi korumak ve sağlamak için, WE ARE FOOTBALL, Gerald Köhler, Rolf Langenberg, Dirk Winter gibi deneyimli futbol menajerleri ile geliştirilmiş. Büyük ve küçük her karar için anında geri bildirim alıyorsunuz. Oyun, gerçek yönetim görevlerine odaklanıyor. Amacınız, takımınızı, iş arkadaşlarınızı, altyapınızı, taraftarlarınızı ve daha fazlası dahil büyüterek bir kulüp inşa etmek. Bir sezonu birkaç saat içinde oynayabilirsiniz. Tek başınıza öğlene kadar birkaç sezon oynayabilir, arkadaşınızla birlikte bir sezonu bir akşamda tamamlayabilirsiniz.

WE ARE FOOTBALL’da her zaman karşılaşılacak yeni zorluklar var. Kulübünüz ne kadar büyükse meydan okuma da o kadar büyük olur!

Yeni başlayanlar için uygun ve uzun tanıtımlar veya öğreticiler olmadan oynanabilir. Öğrenmesi kolay ustalaşması zor!

Bilindik menajerlik oyunları kadar karmaşık

Ayarlar testi ile kulüp seçimi ve kariyer modu

Kapsamlı menajer işlevselliği (finans, sponsor, İK, organizasyon, fan desteği, takipçiler, hisseler ve çok daha fazlası)

Menajer becerileri geliştirilebilir

Futboldaki son gelişmelerin uygulanması

Detaylı takım ve oyuncu özellikleri

Modern antrenman ve gerçekçi antrenman planlaması

Her oyuncu için bireysel yetenek ağacı

Her oyuncu için tam psikolojik profili

Büyük gençlik bölümü

Oynayış stilleri ve temel kuralların kapsamlı listesi

Ek metin yorumlarıyla topa ve hücumdaki oyunculara odaklanan yeni maç motoru

Oyun dünyasındaki tüm maçlar eşit olarak hesaplanır

Muhteşem devre arası konuşmaları

Genişletilebilir 3 boyutlu stadyum ve 3 boyutlu kulüp alanlarının yan ısıra gezebileceğiniz bir kulüp müzesi

Heyecan verici müzakereler ve alınacak birçok küçük ve büyük kararlarla haftalık ilerleme

Kapsamlı istatistik bölümü

Maçtan sonra kritik taraftar yorumu

Büyük futbol takımlarının iniş çıkışlarının simülasyonu

Takım oyunlarının değerlerindeki değişikliklerle birlikte milli takım turnuvalarının simülasyonu

WE ARE FOOTBALL, herhangi bir resmi futbol lisansı içermez. Kendi liglerinizi veya kulüplerinizi oluşturmanıza izin veren bir editörle gelir.