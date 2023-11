We are Warriors APK

Strateji oyunu olan We are Warriors APK'da, askerlerinizi rakipten daha önce üretin ve üssünüzü tehlikelere karşı koruyun.

We are Warriors APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Bu oyunda kendi mağaranızdan asker üretip karşınızdaki rakiple savaşmalısınız. Oyunun oynanışı inanılmaz basittir. Bu sayede her yaştan oyuncuya hitap eden bir yapıya sahiptir.

We are Warriors'a ilk başladığınız zaman çok kırılgan ve asker bakımından da kötü bir seviyede olacaksınız. Müsabakalardan kazandığınız paralarla beraber isterseniz kendi mağaranızı güçlendirebilir isterseniz de askerlerinize daha çok hasar vurdurabilirsiniz. Oyundaki amaç; kendi mağaranızı rakibe karşı koruyarak karşı tarafın üssünü yok etmektir.

Oyunda üç farklı asker türü bulunuyor. Birinci seviyede kullanabildiğiniz yakın dövüş karakteri ve oyunlarda kazandığınız paralarla açabildiğiniz farklı iki karakter bulunuyor. Diğer iki karakterden biri uzaktan saldırı gerçekleştirirken, diğeri ise atlı asker olarak elindeki mızrağı kullanıyor.

We are Warriors APK'da, savaş anında askerlerinizi kullanmak için yiyeceklere sahip olmanız gerekiyor. Nasıl mı? Askerlerin her birinin bir yiyecek ihtiyacı bulunuyor. İlk seviyedeki askerinizi savaşa göndermek için üç et gerekirken, atlı süvarinizi göndermek için ise altı adet et gerekiyor.

Askerlerinizi rakipten daha hızlı bir şekilde savaşa göndermek istiyorsanız, yiyecek yenilenme süresini düşürmelisiniz. Bunun için de yükseltmeler kısmından kazandığınız puanları kullanarak yiyecek sürenizi düşebilir ve askerlerinizi daha hızlı üretebilirsiniz. Sadece yiyecek üretim sürenizi değil, üssünüzü korumak için de yükseltmeler yapabilirsiniz. Düşmanın daha da zorlanmasını için üssünüzün canını arttırın ve daha geç yıkılmasını sağlayın.

Siz de gerçek zamanlı strateji deneyimi yaşamak istiyorsanız, We are Warriors APK indirin ve rakiplerinize karşı yenilmez olun.

