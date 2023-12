We Were Here Expeditions: The FriendShip

Arkadaşlarınızla birlikte eşli bulmacaları çözdüğünüz We Were Here Expeditions: The FriendShip oyununda, görevleri tamamlayın ve artan zorluk derecesine sahip bulmacaları tamamlayın.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

We Were Here Expeditions: The FriendShip, arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde oynayabildiğiniz bulmaca oyunudur. Oyundaki bulmacalar çift yönlü olduğu için, farklı bir arkadaşa ihtiyaç duyacaksınız. Bu oyunda, oyuncular çevrimiçi iş birliği yaparak zorlu bulmacaların üstesinden gelebilirler.

Arkadaşınızla beraber ıssız bir adadaki eğlence parkını keşfediyorsunuz. Bu akılalmaz adada, yolculuğunuzun kaderini belirleyecek olan iki kişilik bulmacalarla karşı karşıya kalacaksınız. Şunu unutmayın ki: We Were Here Expeditions: The FriendShip, sadece iki kişilik bir oyundur ve oynamak için bir oyun arkadaşına sahip olmalısınız.

We Were Here Expeditions: The FriendShip İndir

Aslında oyuna özgün olan şey, asimetrik bulmaca formatıdır. Oyunun bu tasarımı, oyunculara kolektif çabayla çözülebilecek farklı görüşler kazandırır. Bağlantıda kalmanın ve doğru iletişim kurmanın da, oyun içerisinde büyük faydasını göreceksiniz. Farklı türden bulmacaları çözmek için arkadaşlarınızla iletişim kurun ve bulmacaların her birini en iyi şekilde çözün. Oyundaki bulmaca değerlendirmeleri, ekibinizin bulmacaları etkili bir şekilde çözüp çözmediğine göre puan verdiği için, daha yüksek çaba göstermelisiniz.

Eğer arkadaşlarınızla oyun oynamayı seviyorsanız ve bu tür bulmaca oyunları size zevk veriyorsa, We Were Here Expeditions: The FriendShip indirerek son derece ilgi çekici bulmacaları çözebilirsiniz. Oyunun hem grafik tasarımları, hem de bulmacaların çeşitli olması oyunun olumlu yönlerinden bazılarıdır. Artan zorluk derecesine sahip bulmacalar da, her seviye atladığınızda sizlere daha fazla keyif verecektir.

We Were Here Expeditions: The FriendShip Sistem Gereksinimleri