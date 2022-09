We Were Here Forever

We Were Here Forever ile gizemli bir kaleden kaçmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Konsol ve bilgisayar platformu oyuncuları için 2022'nin Mayıs ayında lansmana çıkan We Were Here Forever oldukça güzel bir sezon geçiriyor. Hem konsol hem de bilgisayar platformunda deli gibi satmaya devam eden oyun, bünyesindeki çeşitli bulmacalar ile oyuncularına sürükleyici bir yapı sunuyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen oyunda, Türkçe dil desteğine ek olarak pek çok zengin içerikte yer alıyor. Konsol ve bilgisayar platformu oyuncularına yepyeni bir dünyayı keşfetme ve keşfederken de çeşitli bulmacaları çözme deneyimi sunan oyun cazip fiyat etiketi ile de her bütçeden oyuncunun yüzünü güldürüyor. Bilgisayar ve konsol oyuncuları tarafından oldukça olumlu yorumlanan bulmaca oyunu ilerlemeye dayalı fantastik bir dünyaya sahip.

We Were Here Forever Özellikleri

İlerlemeye dayalı bir dünya,

Çeşitli bulmacalar,

Üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları,

Keşfedilebilir içerikler,

Öncelikle oyunun hikayesinden de kısaca bahsetmek istiyoruz. Kaya Kalesi adında bir kaleye hapsolan bir karaktere hayat vereceğiz. Çeşitli tehlikelerin ve zorlukların yer aldığı bu kale de ya zekamız ile kurtulup kaçacak ya da sonsuza dek buraya hapsolacağız. Şeytani kaleyi keşfederek işe başlayacağım oyunda, karşımıza çıkan pek çok bulmacayı da çözümleyeceğiz. Kalenin derinliklerinde bulunan zindanlar adeta cehennemi andıracak özelliklere sahip olacak. Kabus dolu anlar yaşayacağımız oyunda kaleden dışarı çıkmak hiçte kolay olmayacak. Bulmacaların yanı sıra gizemlerin de yer aldığı oyunda ürkütücü sahneler eşliğinde gerilim dolu anlar bizleri karşılayacak.

We Were Here Forever İndir

Şu sıralar yeni nesil konsollarda da ilgiyle oynanan We Were Here Forever, satışları ile geliştiricisinin yüzünü güldürdü. Deli gibi satmaya devam eden oyun dünyanın dört bir yanında yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

We Were Here Forever Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 4000 series or equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 750TI or equivalent, integrated graphics not supported

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: A working PC-compatible microphone

We Were Here Forever Önerilen Sistem Gereksinimleri