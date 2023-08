Better Quick Team

Hava durumu uygulaması olan WeatherWhiz APK, anlık bildirimleriyle birlikte en doğru hava bilgisini almanıza imkan tanıyor.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir hava durumu uygulaması olan WeatherWhiz APK, size basit arayüzüyle birlikte kolay anlaşılır bir hava durumu bilgisi sunuyor. Kapsamlı verileriyle birlikte, 20.000'den fazla şehir için hava durumunu kullanıcıya sunuyor. WeatherWhiz saatlik ve günlük olarak kontrol edebileceğiniz hava durumu ile beraber, en doğru bilgiyi almanız adına en kapsamlı verileri size gösteriyor.

24 saatlik doğru ve ayrıntılı hava durumu bilgisiyle, gününüzü istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri de içerisinde bulunduran WeatherWhiz APK, değişen hava koşullarını kullanıcıya anında bildirir.

WeatherWhiz APK İndir

Saatlik ve günlük hava durumu bilgisinin dışında, bir de 15 günlük hava durumuna bakabiliyorsunuz. Önünüzdeki tam tamına 15 günün hava durumu bilgisine ulaşabildiğiniz WeatherWhiz, günlük planlarınızın haricinde, uzun vadede plan yapmanıza da olanak sağlıyor.

Dünya çapında 20 binden fazla şehrin hava durumu bilgisini veren WeatherWhiz, nerede olursanız olun size her zaman en doğru bilgiyi vermek için güncellemelerini sağlar. Sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve daha birçok ayrıntılı bilgiyi öğrenebileceğiniz bu uygulamada, kalabalık şehirlerden uzak şehirlere kadar, hava durumunu öğrenin.

Kullanıcı dostu arayüzü ile birlikte, kullanıcıya basit ve anlaşılır bil dil kullanan WeatherWhiz APK, her kullanıcıya kusursuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, özelleştirebileceğiniz hava durumu bildirimleri ile beraber, her koşula hazırlıklı olabilirsiniz. Anında gelen hava bilgisiyle, bölgenizi olası tehlikelerden haberdar olup, koruyabilirsiniz. Hava durumu hakkında en hızlı bilgiyi almak istiyorsanız WeatherWhiz APK'yı indirin ve her koşula ayak uydurun.

WeatherWhiz APK Özellikleri