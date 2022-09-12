1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler
Uygun fiyatlı akıllı saat almak isteyenler için 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatleri sizler için derledik.
Giyilebilir teknolojinin vazgeçilmezi akıllı saatler, klasik saatler gibi birçok modeli bulunmakta, binlerce akıllı saatin arasından hangi akıllı saati almalıyım diyorsanız sizler için fiyat performans akıllı saatleri derledik. Peki, 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler
- Xiaomi Imilab KW66 Eu
- Xiaomi Kkj
- Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch
- Reeder S1 Max
- TCL Movetime MT10G
- Hiking Wh1
- Hiking Wh2
- Hiking WH4G
- Hiking Wh5
Xiaomi Imilab KW66 Eu
Dünya genelinde her türden ürün çıkaran Xiaomi, fiyat performans açısından kaliteli akıllı saatler de üretebilmektedir. Akıllı saat almak istiyor ve bilindik bir marka olsun diyorsanız kriterlerinizi belirleyip 1000 TL altında alınabilecek bu akıllı saati alabilirsiniz.
Xiaomi Imilab KW66 Eu Özellikleri
- Adımsayar
- Su geçirmezlik
- 30 Gün bekleme süresi
- 340 mAh batarya
- Kalp ritim ölçme
Xiaomi Kkj
Birçok özelliği bulunan Xiaomi akıllı saat, 1000 TL altı alınabilecek fiyat performans akıllı saatleri arasında yer almakta. Akıllı saatinizin güvenilir bir marka olmasını istiyorsanız Xiaomi Kkj modeline bakabilirsiniz.
Xiaomi Kkj Özellikleri
- Adımsayar
- Kalp ritim ölçme
- Su geçirmezlik
- Uyku takibi
- Sesli görüşme
- Hava durumu
- Spor fonksiyonları
Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch
En çok bilindik markaların saatini kullanmak istiyorum ve güvenilir bir şeyler arıyorum diyorsanız. Asus'un Android uyumlu akıllı saatine göz atabilirsiniz.
Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch Özellikleri
- Adımsayar
- Sesli görüşme
- Titreşim
- Android ve iOS işletim sistemi
Reeder S1 Max
Fiyat performans telefonlar üreten Reeder, akıllı saat piyasasında da yer almış ve uygun fiyatlı alınabilecek bir akıllı saat üretmiştir. Özelliklerine bakarak listedeki saatler arasından kendinize göre seçim yapabilirsiniz.
Reeder S1 Max Özellikleri
- Adımsayar
- Kalp ritim ölçme
- Titreşim
- Uyku takibi
- Su geçirmezlik
- 260 mAh batarya
En İyi Fiyat Performans Ekran Kartı Önerileri
Birçoğumuzun bildiği üzere ekran kartları bilgisayar performansı için olmazsa olmazdır. Kripto ve oyun sektörü ile birlikte daha da popülerleşen ekran kartları her geçen gün talep görmekte.
TCL Movetime MT10G
Bir süredir Türkiye pazarında bulunan TCL markası, her akıllı saat'te olabilecek özellikleri bir araya toplamış ve 1000 TL altı alınabilecek bir akıllı saat çıkarmıştır.
TCL Movetime MT10G Özellikleri
- Titreşim
- Su geçirmezlik
- Kalp ritmi ölçme
- Uyku takibi
- Adımsayar
- Hava durumu
- Takvim
Hiking Wh1
Adımsayardantutun EKG çekmeye kadar birçok özelliği olan Hiking Wh1, uygun fiyatıyla 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler arasında yer alıyor. Birçok özelliği bulunan akıllı saatin kendi temaları dışında herhangi bir tema yükleyememeniz eksileri arasında yer almakta.
Hiking Wh1 Özellikleri
- Hesap makinesi
- Takvim
- Kalp ritim ölçme
- EKG çekme
- Oksijen ölçümü
- Tansiyon ölçme
- Arama yapma
- Gelen aramaya cevap verme
- Kalp atış hızı ölçme
- Sms ve bildirim alma
- Hava durumu
- Kalori hesaplama
- Adımsayar
- Alarm
- Kronometre
Hiking Wh2
Apple Watch'a benzeyen akıllı saat birinci modelinde olduğu gibi fiyat performans akıllı saatleri arasında yer almakta. Fakat, bazı kullanıcılar saatin ısınmasından şikayetçi.
Hiking Wh2 Özellikleri
- Adımsayar
- Arama yapabilme
- Gelen arama cevaplama
- Titreşim
- Kalp ritim ölçme
- Su geçirmezlik
- Uyku takibi
Hiking WH4G
Kare şeklinde saat sevmeyenler için tasarlanmış olan Hiking WH4G, eski modellerinde olduğu gibi birçok özellikle beraber gelmekte ve 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler arasında yer almaktadır.
Hiking WH4G Özellikleri
- Nabız ölçme
- Kalori hesaplama
- Hesap makinesi
- Hava durumu
- Arama yapabilme
- Arama cevaplayabilme
- Adımsayar
- Titreşim
Hiking Wh5
Listemizin sonuncusu olan akıllı saat, diğer akıllı saatler gibi birçok özelliğe sahip. Eğer listede bulunan akıllı saatler arasından seçim yapamıyorsanız, diğer saatlerden farklı olan özelliklerine göz atmanızı tavsiye ederiz.
Hiking Wh5 Özellikleri
- Adımsayar
- Arama yapabilme
- Nabız ölçme
- Kalori hesabı
- Kronometre
- Arama cevaplama
- Bildirim görüntüleme
- Oksijen ölçme
- Hava durumu
- Tansiyon ölçme
5000 TL Altı Alınabilecek Telefonlar
Akıllı telefonlar çıktıkları tarihten beri sürekli yenilenmekte ve tasarımları güncellenmekte. Fakat, çoğu akıllı telefon 2 veya 3 yıl içinde performansını oldukça düşürmüş oluyor.
Bu içeriğimizde 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatleri sizler için derledik. Sizler en çok hangi saati beğendiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araç hangisi merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.
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