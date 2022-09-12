Giyilebilir teknolojinin vazgeçilmezi akıllı saatler, klasik saatler gibi birçok modeli bulunmakta, binlerce akıllı saatin arasından hangi akıllı saati almalıyım diyorsanız sizler için fiyat performans akıllı saatleri derledik. Peki, 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler hangileri? Gelin birlikte bakalım.

1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler

Xiaomi Imilab KW66 Eu

Xiaomi Kkj

Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch

Reeder S1 Max

TCL Movetime MT10G

Hiking Wh1

Hiking Wh2

Hiking WH4G

Hiking Wh5

Xiaomi Imilab KW66 Eu

Dünya genelinde her türden ürün çıkaran Xiaomi, fiyat performans açısından kaliteli akıllı saatler de üretebilmektedir. Akıllı saat almak istiyor ve bilindik bir marka olsun diyorsanız kriterlerinizi belirleyip 1000 TL altında alınabilecek bu akıllı saati alabilirsiniz.

Xiaomi Imilab KW66 Eu Özellikleri

Adımsayar

Su geçirmezlik

30 Gün bekleme süresi

340 mAh batarya

Kalp ritim ölçme

Xiaomi Kkj

Birçok özelliği bulunan Xiaomi akıllı saat, 1000 TL altı alınabilecek fiyat performans akıllı saatleri arasında yer almakta. Akıllı saatinizin güvenilir bir marka olmasını istiyorsanız Xiaomi Kkj modeline bakabilirsiniz.

Xiaomi Kkj Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritim ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi

Sesli görüşme

Hava durumu

Spor fonksiyonları



Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch

En çok bilindik markaların saatini kullanmak istiyorum ve güvenilir bir şeyler arıyorum diyorsanız. Asus'un Android uyumlu akıllı saatine göz atabilirsiniz.

Asus ZenWatch 2 Android Wear Smartwatch Özellikleri

Adımsayar

Sesli görüşme

Titreşim

Android ve iOS işletim sistemi

Reeder S1 Max

Fiyat performans telefonlar üreten Reeder, akıllı saat piyasasında da yer almış ve uygun fiyatlı alınabilecek bir akıllı saat üretmiştir. Özelliklerine bakarak listedeki saatler arasından kendinize göre seçim yapabilirsiniz.

Reeder S1 Max Özellikleri

Adımsayar

Kalp ritim ölçme

Titreşim

Uyku takibi

Su geçirmezlik

260 mAh batarya

TCL Movetime MT10G

Bir süredir Türkiye pazarında bulunan TCL markası, her akıllı saat'te olabilecek özellikleri bir araya toplamış ve 1000 TL altı alınabilecek bir akıllı saat çıkarmıştır.

TCL Movetime MT10G Özellikleri

Titreşim

Su geçirmezlik

Kalp ritmi ölçme

Uyku takibi

Adımsayar

Hava durumu

Takvim

Hiking Wh1

Adımsayardantutun EKG çekmeye kadar birçok özelliği olan Hiking Wh1, uygun fiyatıyla 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler arasında yer alıyor. Birçok özelliği bulunan akıllı saatin kendi temaları dışında herhangi bir tema yükleyememeniz eksileri arasında yer almakta.

Hiking Wh1 Özellikleri

Hesap makinesi

Takvim

Kalp ritim ölçme

EKG çekme

Oksijen ölçümü

Tansiyon ölçme

Arama yapma

Gelen aramaya cevap verme

Kalp atış hızı ölçme

Sms ve bildirim alma

Hava durumu

Kalori hesaplama

Adımsayar

Alarm

Kronometre

Hiking Wh2

Apple Watch'a benzeyen akıllı saat birinci modelinde olduğu gibi fiyat performans akıllı saatleri arasında yer almakta. Fakat, bazı kullanıcılar saatin ısınmasından şikayetçi.

Hiking Wh2 Özellikleri

Adımsayar

Arama yapabilme

Gelen arama cevaplama

Titreşim

Kalp ritim ölçme

Su geçirmezlik

Uyku takibi



Hiking WH4G

Kare şeklinde saat sevmeyenler için tasarlanmış olan Hiking WH4G, eski modellerinde olduğu gibi birçok özellikle beraber gelmekte ve 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler arasında yer almaktadır.

Hiking WH4G Özellikleri

Nabız ölçme

Kalori hesaplama

Hesap makinesi

Hava durumu

Arama yapabilme

Arama cevaplayabilme

Adımsayar

Titreşim

Hiking Wh5

Listemizin sonuncusu olan akıllı saat, diğer akıllı saatler gibi birçok özelliğe sahip. Eğer listede bulunan akıllı saatler arasından seçim yapamıyorsanız, diğer saatlerden farklı olan özelliklerine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hiking Wh5 Özellikleri

Adımsayar

Arama yapabilme

Nabız ölçme

Kalori hesabı

Kronometre

Arama cevaplama

Bildirim görüntüleme

Oksijen ölçme

Hava durumu

Tansiyon ölçme

Bu içeriğimizde 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatleri sizler için derledik. Sizler en çok hangi saati beğendiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araç hangisi merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.