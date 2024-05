Welcome to ParadiZe

Zombilerle dostluk kurabildiğiniz Welcome to ParadiZe, sürükleyici bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Welcome to ParadiZe, zombilerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyun, diğer zombi temalı oyunlara kıyasla daha değişik bir yapıdadır. Welcome to ParadiZe oyununda, zombilerle savaşmaktan çok onları evcilleştirip yanınıza almanız gerekiyor.

Zombileri kontrol edebilirsiniz. Yakaladığınız tüm zombilere çiftçilik yapmayı, dövüşmeyi ve diğer işleri öğretebilirsiniz. Orman içerisindeki kampınızı kurarken tüm yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Zombileri, hem savunmada hem de saldırıda kullanabilirsiniz. Çok fazla bir ayrıntısı olmasa da çabuk öğrenilebilen bu oyun, oyuncuya mükemmel bir deneyim yaşatıyor diyebiliriz. Zombilerle savaşmak yerine onları idare etmek oyunu daha farklı bir yere koymuş.

Welcome to ParadiZe İndir

Sizden yana olan zombilere silah verebilir ve çeşitli aletlerle donatabilirsiniz. Siz de Welcome to ParadiZe indirin ve kendinize bir zombi yoldaş edinin.

Welcome to ParadiZe Sistem Gereksinimleri