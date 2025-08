Welcome to the Game 2

Welcome to the Game 2, dark web'in sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piyasadaki en kapsamlı korku oyunları arasında yer alan Welcome to the Game 2, oyuncuları derin bir dark web dünyasına sokmaktadır. Kız arkadaşınız kaçırıldı ve onu bulmak için dark web içerisindeki şifreleri çözmeniz gerekiyor. Karanlık internet ağının tüm derinliklerine inin, bulmacaları çözün ve hayatta kalın!

Welcome to the Game 2, büyük bir apartman dairesinde oturan gazeteciyi konu almaktadır. Bilgisayarınız sizin dostunuzdur. Kız arkadaşınızı bulmak istiyorsanız, onlarca siteyi gezin, hacklenmemeye çalışın ve tüm şifreleri ele geçirin.

Welcome to the Game 2, içerisinde bir online mağazayı da barındırmaktadır. VPN gibi ürünleri sipariş ederek, internette gizli bir şekilde gezinebilirsiniz. Unutmayın, gizli kalmak bu oyunun en önemli şartlarındandır. Sürekli ağ değiştirin, yakınınızdaki ağları hackleyin ve FBI baskınından kurtulun.

Welcome to the Game 2 İndir

Oyun içerisinde farklı zorluklar bulunuyor. Bunların ilk sırasında tabii ki hacklenmek vardır. Ayrıca, internetinizi sürekli değiştirmezseniz FBI baskını yiyebilir, seri katiller kapınıza gelebilir ve çeşitli ölümcül olaylarla karşılaşabilirsiniz. Odanızda otururken sesleri dinlemeli ve adım sesi duyduğunuz anda saklanmalısınız.

Oldukça zorlu bir korku oyunu olan Welcome to the Game 2, uzun süre mesai istiyor diyebiliriz. Eğer ilk defa oynuyorsanız, sıkılabilir ve oyunu çözemeyebilirsiniz. Lakin adımları izleyerek kendinizi gitgide geliştirebilir ve her oynayışınızda mükemmel bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Siz de Welcome to the Game 2 indirin ve dark web'in tüm sırlarını ortaya çıkarın!

Welcome to the Game 2 Sistem Gereksinimleri