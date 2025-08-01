Welcome to the Game 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Reflect Studios
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Welcome to the Game 2, dark web'in sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.
Piyasadaki en kapsamlı korku oyunları arasında yer alan Welcome to the Game 2, oyuncuları derin bir dark web dünyasına sokmaktadır. Kız arkadaşınız kaçırıldı ve onu bulmak için dark web içerisindeki şifreleri çözmeniz gerekiyor. Karanlık internet ağının tüm derinliklerine inin, bulmacaları çözün ve hayatta kalın!
Welcome to the Game 2, büyük bir apartman dairesinde oturan gazeteciyi konu almaktadır. Bilgisayarınız sizin dostunuzdur. Kız arkadaşınızı bulmak istiyorsanız, onlarca siteyi gezin, hacklenmemeye çalışın ve tüm şifreleri ele geçirin.
Welcome to the Game 2, içerisinde bir online mağazayı da barındırmaktadır. VPN gibi ürünleri sipariş ederek, internette gizli bir şekilde gezinebilirsiniz. Unutmayın, gizli kalmak bu oyunun en önemli şartlarındandır. Sürekli ağ değiştirin, yakınınızdaki ağları hackleyin ve FBI baskınından kurtulun.
Welcome to the Game 2 İndir
Oyun içerisinde farklı zorluklar bulunuyor. Bunların ilk sırasında tabii ki hacklenmek vardır. Ayrıca, internetinizi sürekli değiştirmezseniz FBI baskını yiyebilir, seri katiller kapınıza gelebilir ve çeşitli ölümcül olaylarla karşılaşabilirsiniz. Odanızda otururken sesleri dinlemeli ve adım sesi duyduğunuz anda saklanmalısınız.
Oldukça zorlu bir korku oyunu olan Welcome to the Game 2, uzun süre mesai istiyor diyebiliriz. Eğer ilk defa oynuyorsanız, sıkılabilir ve oyunu çözemeyebilirsiniz. Lakin adımları izleyerek kendinizi gitgide geliştirebilir ve her oynayışınızda mükemmel bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz.
Siz de Welcome to the Game 2 indirin ve dark web'in tüm sırlarını ortaya çıkarın!
Welcome to the Game 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2,4 GHz veya Daha İyi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 670 (veya eşdeğeri) 2 GB Video Belleği iyi olurdu
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Herhangi
- İlave Notlar: 16x9 veya 16x10 en boy oranı çözünürlüğünde en iyi şekilde çalışır.