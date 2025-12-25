Aylık abonelik ücretini ödediniz, Xbox uygulamasını veya konsolunuzu açtınız. Karşınızda yine aynı yüzler: Call of Duty, Forza Horizon, Halo... Hepsi harika oyunlar, lafımız yok. Ama bazen insan, o devasa pazarlama bütçelerinin gürültüsünden uzaklaşıp, ruhuna dokunacak farklı bir deneyim arıyor.

Xbox Game Pass kütüphanesi, aslında tam bir "hazine avı" haritası. Sadece biraz derinlere inmek, popüler listelerin altına bakmak gerekiyor. Bugün sizin için dalgıç kıyafetlerimizi giydik ve kütüphanenin en derinlerine daldık. İşte kapağına bakıp geçtiğiniz ama oynadığınızda "Ben bunu neden daha önce keşfetmedim?" diyeceğiniz 10 gizli cevher.

Xbox Game Pass'te Kıyıda Köşede Kalmış 10 Efsane Oyun (2025)

Cocoon

Signalis

Roboquest

Cassette Beasts

Jusant

Citizen Sleeper

Planet of Lana

Dungeons of Hinterberg

Dredge

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

1. Cocoon

Limbo ve Inside'ın baş tasarımcısının elinden çıkan bu oyun, bulmaca türüne 2020'lerin en büyük yeniliğini getirdi. Sırtınızda taşıdığınız küreler, aslında içine girebileceğiniz bambaşka dünyalar. Bir dünyanın içinden çıkıp, onu sırtınıza alıp başka bir dünyaya götürmek... Kulağa karmaşık geliyor değil mi? Ama Cocoon, bunu tek bir kelime bile kullanmadan, sadece görsel diliyle size şıp diye öğretiyor. Beyninizin sınırlarını zorlayan ama sizi asla aptal hissettirmeyen muazzam bir tasarım.

2. Signalis

Eğer eski Resident Evil veya Silent Hill oyunlarını özlüyorsanız, Signalis sizin için yazılmış bir aşk mektubu. Piksel art grafikleri, anime estetiği ve Lovecraftvari kozmik korku temasıyla tüyler ürpertici bir deneyim sunuyor. Android (Replika) bir karakteri yönettiğimiz oyunda, kaynak yönetimi ve atmosfer o kadar gergin ki, oyunu kapattıktan sonra bile o telsiz sesleri kulağınızda yankılanacak.

3. Roboquest

"Doom Eternal çok güzeldi ama keşke çizgi roman gibi görünseydi ve roguelite olsaydı" dediniz mi hiç? Demediyseniz bile Roboquest'i görünce diyeceksiniz. Cel-shade grafikleriyle Borderlands'i andıran bu FPS oyunu, Game Pass'in en saf "adrenalin" deposu. Müzikler gaza getiriyor, hareket mekanikleri yağ gibi akıyor. Arkadaşınızla Co-op girip robotları hurdaya çevirmek, akşam stresini atmanın en iyi yolu.

4. Cassette Beasts

Evet, iddialı bir cümle ama Cassette Beasts bunu hak ediyor. Canavarları yakalamıyorsunuz, onları kasetlere kaydedip onlara dönüşüyorsunuz. En büyük farkı ise "Fusion" (Birleşme) sistemi. Elinizdeki herhangi iki canavarı birleştirip ortaya yepyeni, garip ve güçlü bir tür çıkarabiliyorsunuz. Açık dünyası, harika müzikleri ve yetişkinlere de hitap eden hikayesiyle, sıra tabanlı strateji sevenler için gizli bir cennet.

5. Jusant

Diyalog yok, düşman yok, sadece siz ve devasa bir kule var. Jusant, tırmanma mekaniklerini bir bulmacaya dönüştürüyor. Her tutamağı, her adımı planlamanız gerekiyor. Ama bu süreç stresli değil, aksine meditatif. Yanınızdaki minik su canlısı ile birlikte, geçmiş medeniyetlerin izlerini sürerek zirveye tırmanırken, manzaranın ve rüzgarın sesinin tadını çıkarıyorsunuz. "Kafa boşaltmalık" oyun arayanlara birebir.

6. Citizen Sleeper

Bu oyun herkes için değil ama seveni için bir başyapıt. Aksiyon beklemeyin; Citizen Sleeper bol bol okuma yapacağınız, zar atarak kaderinizi belirlediğiniz bir masaüstü RPG simülasyonu. Bir uzay istasyonunda, şirketlerin peşinde olduğu kaçak bir yapay beden (sleeper) olarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hikayesi o kadar derin ve karakterleri o kadar gerçekçi ki, kendinizi o paslı istasyonun bir sakini gibi hissedeceksiniz.

7. Planet of Lana

Studio Ghibli filmlerini seviyorsanız, Planet of Lana'ya aşık olacaksınız. Görselliği o kadar büyüleyici ki, bazen durup sadece arka planı izlemek istiyorsunuz. Uzaylı istilasına uğrayan huzurlu bir gezegende, küçük bir kız ve onun sadık (ve çok tatlı) yaratık dostuyla çıktığınız bu yolculuk, hem göze hem de kalbe hitap ediyor. Bulmacaları zorlamıyor, hikayesi ise duygusal bir finalle ödüllendiriyor.

8. Dungeons of Hinterberg

Avusturya Alpleri'nde geçen, hem tatil yapıp kahve içtiğiniz hem de canavar doğradığınız bir oyun düşünün. Dungeons of Hinterberg, Persona serisinin sosyal bağ kurma mekaniklerini, Zelda tarzı zindanlarla birleştiriyor. Görsel tarzı çizgi roman gibi ve atmosferi inanılmaz derecede "chill". 2025'in en stil sahibi indie yapımlarından biri.

9. Dredge

Gündüzleri huzurlu bir balıkçısınız, denize açılıp mezgit tutuyorsunuz. Ama gece çökünce... Deniz değişiyor. Dredge, balıkçılık simülasyonunu kozmik korkuyla harmanlayan dahiyane bir yapım. Teknenizi geliştirmek için "o son balığı" tutmaya çalışırken, sislerin içinden gelen şeylerle yüzleşmek zorundasınız. "Sadece bir tur daha atayım" derken sabahı edebileceğiniz nadir oyunlardan.

10. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom'un genelde Resident Evil veya Monster Hunter ile anılmasına alıştık ama Kunitsu-Gami, firmanın en yaratıcı işlerinden biri. Gündüzleri köylüleri kurtarıp tuzaklar kurduğunuz, geceleri ise o köylülerle birlikte iblislere karşı savaştığınız bir strateji-aksiyon kırması. Japon mitolojisi, rengarenk danslar ve kılıç aksiyonu. Game Pass'te eşi benzeri olmayan, görsel olarak şölen niteliğinde bir deneyim.

Game Pass aboneliğinizin hakkını sadece bilindik oyunlarla değil, bu küçük ama devasa dünyalarla verebilirsiniz. Belki de favori oyununuz, henüz kapağına bile tıklamadığınız o 2 GB'lık indie yapımdır.

Listedeki oyunlardan hangisi ilginizi çekti? Sizin "Kimse bilmiyor ama harika" dediğiniz başka Game Pass önerileriniz var mı? Yorumlarda buluşalım, kütüphaneyi birlikte keşfedelim! İyi oyunlar!