Welcome to the Game 3, yenilenen özellikleri ve içerikleriyle karşımıza çıkan bir dark web simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Bu kez "Simon" adında bir karakteri canlandırıyorsunuz. Amacınız, Deep Web'deki gizemli bir bulmacanın parçalarını birleştirerek büyük bir borcu temizlemektir.

Önceki oyunlardan farklı olarak, sadece katillerle değil, sizinle aynı amaca ulaşmaya çalışan NPC rakiplerle de mücadele edeceksiniz.

Oyunda 52'den fazla benzersiz web sitesi bulunuyor.

Sevilen serinin yeni oyunu olan Welcome to the Game 3, demo sürümüyle karşımıza çıkıyor. Tam sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli olmayan WTTG 3, tekrardan karanlık internet ağlarını konu alıyor. Yasaklı web sitelerinde gezinin, şifreleri arayın ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışın.

Kendi bilgisayarınızı korurken bir yandan da diğer sistemlere sızmaya çalışacaksınız. Önceki oyunlara kıyasla Welcome to the Game 3 oyununda, hem farklı parametreler hem de çeşitli teknikler bulunuyor. NPC'lerle sohbet programı aracılığıyla sohbet edebilir ve hizmet alıp satabilirsiniz.

İnternetin karanlık ağlarında gezineceğiniz WTTG 3'te, 52 adet web sitesine erişeceksiniz. Web sitelerinin her ayrıntısına bakmalı ve şifreleri aramalısınız. Sadece ön yüzüne değil, aynı zamanda kaynak kodlarına da bakabilir ve kodların arasında şifre arayabilirsiniz.

Welcome to the Game 3 İndir

Dark web'de gezinirken çeşitli zorluklarla da karşılaşacaksınız. Sizi öldürmeye gelen katiller, polisler ve bilgisayar korsanları olacak. Tüm bunlardan korunmak için evin içini ve çevresini her daim gözetmeli ve en küçük ayrıntıda bile saklanmalısınız.

Siz de Welcome to the Game 3 indirin ve şifreleri bularak borcunuzu kapatmaya çalışın!

Welcome to the Game 3 Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Core i7-6700 or Ryzen 5 1600

Core i7-6700 or Ryzen 5 1600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1650 (4 GB) | AMD Radeon RX 570 (4 GB)

NVIDIA GTX 1650 (4 GB) | AMD Radeon RX 570 (4 GB) DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan