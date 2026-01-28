Welcome to the Game 3
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Reflect Studios
-
Welcome to the Game 3, yenilenen özellikleri ve içerikleriyle karşımıza çıkan bir dark web simülasyonudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu kez "Simon" adında bir karakteri canlandırıyorsunuz. Amacınız, Deep Web'deki gizemli bir bulmacanın parçalarını birleştirerek büyük bir borcu temizlemektir.
- Önceki oyunlardan farklı olarak, sadece katillerle değil, sizinle aynı amaca ulaşmaya çalışan NPC rakiplerle de mücadele edeceksiniz.
- Oyunda 52'den fazla benzersiz web sitesi bulunuyor.
Sevilen serinin yeni oyunu olan Welcome to the Game 3, demo sürümüyle karşımıza çıkıyor. Tam sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli olmayan WTTG 3, tekrardan karanlık internet ağlarını konu alıyor. Yasaklı web sitelerinde gezinin, şifreleri arayın ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışın.
Kendi bilgisayarınızı korurken bir yandan da diğer sistemlere sızmaya çalışacaksınız. Önceki oyunlara kıyasla Welcome to the Game 3 oyununda, hem farklı parametreler hem de çeşitli teknikler bulunuyor. NPC'lerle sohbet programı aracılığıyla sohbet edebilir ve hizmet alıp satabilirsiniz.
İnternetin karanlık ağlarında gezineceğiniz WTTG 3'te, 52 adet web sitesine erişeceksiniz. Web sitelerinin her ayrıntısına bakmalı ve şifreleri aramalısınız. Sadece ön yüzüne değil, aynı zamanda kaynak kodlarına da bakabilir ve kodların arasında şifre arayabilirsiniz.
Welcome to the Game 3 İndir
Dark web'de gezinirken çeşitli zorluklarla da karşılaşacaksınız. Sizi öldürmeye gelen katiller, polisler ve bilgisayar korsanları olacak. Tüm bunlardan korunmak için evin içini ve çevresini her daim gözetmeli ve en küçük ayrıntıda bile saklanmalısınız.
Siz de Welcome to the Game 3 indirin ve şifreleri bularak borcunuzu kapatmaya çalışın!
Welcome to the Game 3 Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Core i7-6700 or Ryzen 5 1600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1650 (4 GB) | AMD Radeon RX 570 (4 GB)
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun tam sürümü ne zaman çıkacak?
Resmi çıkış tarihi "Yakında" olarak görünse de, topluluk içerisinde serinin geleneğine uygun olarak 3 Nisan 2026 (2. oyunun yıldönümü) tarihinde çıkacağı konuşulmaktadır.
Oyunu kaydetmek mümkün mü?
Evet. "Normal" zorluk seviyesinde bir kayıt (checkpoint) sistemi mevcuttur. Ancak gerçek bir meydan okuma arayanlar için "1337 Mode" seçeneği kalıcı ölüm (permadeath) sunar.
Demo sürümü neleri kapsıyor?
23 Ocak 2026'da çıkan demo, 2 gizli anahtar parçasını bulmaya çalıştığınız ve 2 farklı tehditle karşılaştığınız, ana hikayeden bağımsız kısa bir deneyim sunmaktadır.
Sistem gereksinimleri nelerdir?
Akıcı bir deneyim için en az 16 GB RAM ve GTX 1660Ti (veya muadili) bir ekran kartı önerilmektedir. Oyun Unreal Engine ile geliştirildiği için atmosferik detaylar oldukça yüksektir.
Multiplayer (Çok Oyunculu) modu var mı?
Hayır. Geliştirici Adam Flatau, serinin ruhuna uygun olarak bunun tamamen tek oyunculu, klostrofobik bir gerilim deneyimi olacağını belirtmiştir.