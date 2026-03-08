Win7 Simu, Windows 7 arayüzünü mobil cihazlarınıza taşıyan, masaüstü, görev çubuğu ve klasik uygulamaları simüle eden nostaljik bir sistem simülasyon uygulamasıdır.

⚡ Önemli Bilgiler Win7 Simu, bir Windows simülasyonudur, gerçek işletim sistemi değildir.

Win7 Simu'nun Microsoft ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Win7 Simu, eğlence ve eğitim amaçlı geliştirilmiştir.

Win7 Simu APK, klasik Windows işletim sistemi deneyimini Android cihazlarınıza taşıyan bir simülasyon uygulamasıdır. Windows 7 benzeri masaüstü arayüzünü, başlangıç menüsünü ve görev çubuğunu mobil ortamda deneyimleyebilirsiniz.

Uygulama içerisinde Hesap makinesi, Not defteri, WordPad, Internet Explorer, Media Player ve Ekran Alıntısı Aracı gibi klasik programlar simüle edilmiştir. Bu uygulamaları temel işlevleriyle kullanabilirsiniz ve sizlere nostaljik bir bilgisayar deneyimi sunar.

Win7 Simu ayrıca farklı tema seçenekleri ile özelleştirme imkânı sunar. Windows 2000, Vista, Windows 10 ve Windows 11 temalarına benzer arayüzleri kullanabilirsiniz. Tema Studio özelliği sayesinde kendi arayüzlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Win7 Simu, Android cihazlarınız için geliştirilen bir Windows simülasyon uygulamasıdır.

Eğer siz de klasik masaüstü deneyimini mobilde yaşamak istiyorsanız, Win7 Simu'yu indirin!

Win7 Simu Oyun Özellikleri

Windows 7 benzeri masaüstü arayüzü

Başlat menüsü ve görev çubuğu simülasyonu

Hesap Makinesi, Not Defteri ve WordPad uygulamaları

Internet Explorer ve Media Player simülasyonu

Tema değiştirme ve özelleştirme seçenekleri

Windows 2000, Vista, 10 ve 11 temaları

Tema Studio ile özel arayüz oluşturma

Dokunmatik uyumlu kullanım