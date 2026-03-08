Win7 Simu APK
Win7 Simu, Windows 7 arayüzünü mobil cihazlarınıza taşıyan, masaüstü, görev çubuğu ve klasik uygulamaları simüle eden nostaljik bir sistem simülasyon uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Win7 Simu, bir Windows simülasyonudur, gerçek işletim sistemi değildir.
- Win7 Simu'nun Microsoft ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
- Win7 Simu, eğlence ve eğitim amaçlı geliştirilmiştir.
Win7 Simu APK, klasik Windows işletim sistemi deneyimini Android cihazlarınıza taşıyan bir simülasyon uygulamasıdır. Windows 7 benzeri masaüstü arayüzünü, başlangıç menüsünü ve görev çubuğunu mobil ortamda deneyimleyebilirsiniz.
Uygulama içerisinde Hesap makinesi, Not defteri, WordPad, Internet Explorer, Media Player ve Ekran Alıntısı Aracı gibi klasik programlar simüle edilmiştir. Bu uygulamaları temel işlevleriyle kullanabilirsiniz ve sizlere nostaljik bir bilgisayar deneyimi sunar.
Win7 Simu ayrıca farklı tema seçenekleri ile özelleştirme imkânı sunar. Windows 2000, Vista, Windows 10 ve Windows 11 temalarına benzer arayüzleri kullanabilirsiniz. Tema Studio özelliği sayesinde kendi arayüzlerinizi de oluşturabilirsiniz.
Win7 Simu Oyun Özellikleri
- Windows 7 benzeri masaüstü arayüzü
- Başlat menüsü ve görev çubuğu simülasyonu
- Hesap Makinesi, Not Defteri ve WordPad uygulamaları
- Internet Explorer ve Media Player simülasyonu
- Tema değiştirme ve özelleştirme seçenekleri
- Windows 2000, Vista, 10 ve 11 temaları
- Tema Studio ile özel arayüz oluşturma
- Dokunmatik uyumlu kullanım
Sıkça Sorulan Sorular
Win7 Simu nasıl bir uygulamadır?
Windows 7 arayüzünü mobil cihazlarda simüle eden bir sistem deneyim uygulamasıdır.
Win7 Simu gerçek Windows işletim sistemi mi?
Hayır, uygulama yalnızca simülasyon amaçlıdır.
Win7 Simu'nun içinde hangi uygulamalar var?
Not Defteri, Hesap Makinesi, WordPad ve Media Player gibi klasik uygulamalar bulunur.
Win7 Simu'da tema değiştirme var mı?
Evet, farklı Windows sürümlerine benzer temalar kullanılabilir.