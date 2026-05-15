Windrose
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.3 GB
- Üretici Kraken Express
-
Windrose, devasa açık dünyası ve korsan temasıyla ön plana çıkan bir co-op hayatta kalma oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Windrose, korsan çağında geçen PvE odaklı açık dünya hayatta kalma oyunudur.
- Oyun klasik survival yapımlarından farklı olarak “soulslite” yakın dövüş sistemi kullanıyor.
- Windrose, çıkışından sonraki ilk hafta içinde 1 milyon satış barajını geçti ve 200 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı.
Korsan temalı açık dünya hayatta kalma oyunu olan Windrose, piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Uçsuz bucaksız bir açık dünyaya ev sahipliği yapan Windrose, soulslite tarzı savaş sistemini de içerisinde barındırıyor.
Kraken Express tarafından geliştirilen ve yayınlanan Windrose, korsan temasını seven oyuncular için birebirdir. Özellikle Assasin's Creed Black Flag ve çeşitli hayatta kalma oyunlarının karışımı olarak görünen Windrose, oyuncuların tam da aradığı oyun olmuş diyebiliriz.
Yelkenler Fora: En İyi Korsan Temalı Oyunlar
Korsan oyunları mı arıyorsunuz? O zaman bu yazımız tam size göre. Gelin ve korsan oyunlarını keşfedin.
Windrose İndir
Oyunun en heyecan verici yanlarına bakacak olursak; denizde ilerlerken diğer gemilere saldırabilir ve gemiyi ele geçirebilirsiniz. Ayrıca, ele geçirdiğiniz tüm gemileri geliştirerek savaşa hazır hale getirebilirsiniz.
Sadece denizde değil, aynı zamanda karada da kendi üssünüzü inşa etmelisiniz. Kendinize bir başlangıç noktası kurun kaynak toplayın ve kendi zevkinize göre inşa edin. Üssünüzdeki yerleşimi gitgide büyüterek üretim yapabilir ve NPC'leri işi alarak üretimi hızlandırabilirsiniz.
Eğer siz de korsan temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız, Windrose indirin ve keşfedilmemiş topraklara yelken açın!
Windrose Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10 (64-bit)
- İŞLEMCI: Intel® Core™ i7-8700K / AMD® Ryzen™ 7 2700X
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA® GTX™ 1080 Ti / AMD® Radeon™ RX 6800
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Windrose nasıl bir oyun?
Açık dünya, korsan temalı survival ve co-op macera oyunudur.
Windrose multiplayer var mı?
Evet, oyun arkadaşlarla co-op şekilde oynanabiliyor.
Windrose ne zaman çıktı?
Oyun 14 Nisan 2026 tarihinde Steam Early Access olarak yayınlandı.
Windrose açık dünya mı?
Evet, prosedürel biyomlara sahip geniş açık dünya sistemi bulunuyor.
Windrose neden bu kadar popüler oldu?
Oyuncular oyunu “Assassin’s Creed Black Flag + Valheim karışımı” olarak yorumluyor ve özellikle gemi savaş sistemi büyük ilgi görüyor.