Windrose, devasa açık dünyası ve korsan temasıyla ön plana çıkan bir co-op hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Windrose, korsan çağında geçen PvE odaklı açık dünya hayatta kalma oyunudur.

Oyun klasik survival yapımlarından farklı olarak “soulslite” yakın dövüş sistemi kullanıyor.

Windrose, çıkışından sonraki ilk hafta içinde 1 milyon satış barajını geçti ve 200 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Korsan temalı açık dünya hayatta kalma oyunu olan Windrose, piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Uçsuz bucaksız bir açık dünyaya ev sahipliği yapan Windrose, soulslite tarzı savaş sistemini de içerisinde barındırıyor.

Kraken Express tarafından geliştirilen ve yayınlanan Windrose, korsan temasını seven oyuncular için birebirdir. Özellikle Assasin's Creed Black Flag ve çeşitli hayatta kalma oyunlarının karışımı olarak görünen Windrose, oyuncuların tam da aradığı oyun olmuş diyebiliriz.

Oyunun en heyecan verici yanlarına bakacak olursak; denizde ilerlerken diğer gemilere saldırabilir ve gemiyi ele geçirebilirsiniz. Ayrıca, ele geçirdiğiniz tüm gemileri geliştirerek savaşa hazır hale getirebilirsiniz.

Sadece denizde değil, aynı zamanda karada da kendi üssünüzü inşa etmelisiniz. Kendinize bir başlangıç noktası kurun kaynak toplayın ve kendi zevkinize göre inşa edin. Üssünüzdeki yerleşimi gitgide büyüterek üretim yapabilir ve NPC'leri işi alarak üretimi hızlandırabilirsiniz.

Windrose Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10 (64-bit)

Windows® 10 (64-bit) İŞLEMCI: Intel® Core™ i7-8700K / AMD® Ryzen™ 7 2700X

Intel® Core™ i7-8700K / AMD® Ryzen™ 7 2700X BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA® GTX™ 1080 Ti / AMD® Radeon™ RX 6800

NVIDIA® GTX™ 1080 Ti / AMD® Radeon™ RX 6800 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan