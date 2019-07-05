Windscribe
Windscribe (İndir): En iyi ücretsiz VPN programı.
Windscribe, gelişmiş özellikleri ücretsiz planda sunmasıyla öne çıkan VPN programı. Ücretsiz 10GB’ın üzerinde veri kullanımına izin veren VPN programı, güvenlik duvarı, reklam engelleyici, iz sürücü engelleyici, hız kontrolü, gizlilik modu, çift VPN, P2P gibi ücretli VPN’lerin sunduğu özellikleri ücretsiz olarak veriyor. Hızlı, gelişmiş ve de ücretsiz bir VPN programı arıyorsanız tavsiye ederim.
Birbirinden farklı sitelere girip iz bırakmadan dolaşmak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirilen Windscribe indir, günümüzde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Android, iOS, Windows ve Mac işletim sistemleri üzerinde kullanılabilen VPN uygulaması, kişisel bilgileri sızdırmadan kullanım kolaylığı veriyor.
Windscribe Özellikleri
- Takip edilmeyi bırakın ve gizli olarak gezinin.
- Coğrafik olarak kısıtlanmış içeriğin engelini kaldırın.
- Basit VPN korumasının ötesine geçin.
- Gezinme geçmişinizi mezarınıza kadar götürün.
- Kişisel bilgi sızdırmayı bırakın.
- Ücretsiz,
- İngilizce dil desteği,
Windscribe, tamamen ücretsiz olarak aylık 10GB bant genişliği sunuyor. Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, istediğiniz cihazda kullanabiliyorsunuz. 60 ülkede 100’ün üzerinde sunucuya sahip olan VPN programının masaüstü uygulamasında güvenlik duvarı, güvenli hotspot, proxy kapısı (diğer cihazlarınız için ağınızda bir proxy sunucusu oluşturuyor), esnek bağlanabilirlik (IKEv2, OpenVPN UDP, TCP veya Gizli porttan bağlanma) özellikleri dikkat çekerken; tarayıcı eklentisinde hız kontrolü (en iyi konumu otomatik olarak seçme, reklam ve izleyenleri engelleme, saat dilimini değiştirme, çerez silme, kullanıcı aracısını değiştirme, güvenli bağlantı oluşturma özellikleri öne çıkıyor. Bu nedenle hem masaüstü uygulamasını hem de tarayıcı uzantısını indirmenizi öneririm.
Windscribe indir
Yıllar önce ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformu kullanıcılarına sunulan başarılı VPN uygulaması günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Windscribe indir ile kullanıcılar hem mobil hem de bilgisayar platformunda iz bırakmadan dolaşabilecek, güvenli bir şekilde internetin derinliklerinde dolaşabilecekler.
Windscribe APK
Windscribe APK, Android cihazlar için geliştirilen ücretsiz VPN uygulamasıdır.
Windscribe APK, her ay ücretsiz 10GB bant genişliği sunan tek VPN uygulaması. Engelli sitelere giriş yapmak, Türkiye’de olmayan servisleri kullanmak, Google Play Store’dan indirilemeyen oyun ve uygulamaları indirmek, YouTube hız artırmak, Netflix Amerika içeriklerine ulaşmak, herkesin bağlanabildiği ortak ağlarda internete güvenli bir şekilde girmek için kullanabileceğiniz VPN uygulamalarından birisidir.
Diğer ücretsiz Android VPN uygulamalarından en büyük farkı; ücretsiz planda 10GB veri kullanımına izin vermesi. Her ay 10GB veri almak için tek yapmanız gereken e-posta adresinizi girmek. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mobil ve masaüstü dilediğiniz cihazdan ücretsiz veri hakkınızı kullanabiliyorsunuz.
Windscribe uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Kullanımı son derece basit (Sadece tek dokunuşla açın)
- Ağ beyaz listesi (Evde, işte VPN’i otomatik etkinleştirme/devre dışı bırakma)
- Tüm verilerinizi şifreler. Böylece kimse internet aktivitelerinizi izleyemez.
- Katı kayıt tutmama politikası
- 10 ülkedeki sunucuya erişme (Amerika, Kanada, İngiltere ve daha fazlası)
Windscribe APK İndir
Windscribe, ücretsiz kullanılabilecek bir VPN ancak sınırsız bant genişliği, sınırsız bağlantı, daha fazla sunucu (60’ın üzerinde ülke, 100’ün üzerinde veri merkezi) istiyorsanız pro sürüme yükseltmeniz gerekiyor ki, bence hiç gerek yok.
Farklı sunuculara bağlanabilir ve istediğiniz sunucuyla internette gezinebilirsiniz. Eğer isterseniz, sunucular arasında geçiş yapabilir ve internette erişim engeli olan her yere rahatlıkla erişebilirsiniz. Siz de Windscribe APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir VPN deneyimi yaşayın!
Windscribe
Windscribe, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir VPN uygulamasıdır.
Windscribe, ücretsiz VPN uygulaması arıyor ancak ücretsiz VPN’lerin bant genişliğini yeterli bulmuyorsanız, kesinlikle indirmeniz gereken bir uygulamadır. Ücretsiz planda 10GB veri tüketmenize izin veren iOS VPN uygulamasının kullanımı süper kolay. IKEv2 ve OpenVPN protokollerini desteklemesi, ağ beyaz liste, widget, Siri kestirmeler ve daha birçok özelliğe sahip olan VPN uygulaması, ücretsiz planda memnun etmeyi başarıyor.
Engelli sitelere giriş yapmak, yurt dışı servislerini kullanmak, Türkiye’de indirilmeye açılmayan mobil oyun ve uygulamaları kullanmak, ücretsiz WiFi noktalarında güvende kalmak, sadece kötü niyetli kişiler değil internet servis sağlayıcıların takibini engellemek için ihtiyaç duyulan VPN programlarının çoğu ne yazık ki ücretli. Ücretsiz olanlar da sınırlı bant genişliği sunuyor.
Windscribe İndir
Windscribe, her ay ücretsiz 10GB veri kullanımına izin veriyor. Bunun dışında ağ beyaz liste özelliği var. Güvenilen ağlarda VPN, otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Katı kayıt tutmama politikasına sahip olduklarını da belirtelim.
Windscribe, ücretsiz bir VPN lakin sınırsız bant genişliği, sınırsız bağlantı ve daha fazla sunucu ücretli pro sürümde sunuluyor. Unutmadan, Widget ve Siri kestirmeler desteği sayesinde uygulamaya girmeden VPN bağlantısını açıp kapatabiliyorsunuz.
Siz de Windscribe indirin ve kapsamlı bir VPN deneyimi yaşayın!
Windscribe
Windscribe (İndir): Mac için ücretsiz VPN ve reklam engelleyici
Windscribe, Mac için ücretsiz VPN programı ve güvenli duvarı. Aylık ücretsiz 10GB veri kullanımına izin vermesiyle dikkat çeken kurulumu ve kullanımı kolay, yüksek güvenlikli VPN programı Windscribe, ücretsiz VPN’ler arasında en iyisi diyebilirim. Sınırsız cihaz bağlama, 10 farklı konum seçimi, reklam ve zararlıları engelleme, en hızlı sunucuyu otomatik ayarlama, kayıt tutmama, gizlilik modu, P2P, çift VPN gibi ücretli VPN programlarında bile görmediğimiz özellikleri ücretsiz veriyor.
macOS sistemi bilgisayarınıza ücretsiz indirip abonelikle, satın alımla uğraşmadan keyifle kullanabileceğiniz bir VPN programı Windscribe. Daha bilinen - popüler VPN servislerine kıyasla birçok ek özelliği ücretsiz planda sunmasıyla öne çıkıyor. Parolalarınız, e-postalarınız, anlık mesajlarınız (sohbetleriniz), indirmeleriniz gibi kişisel bilgilerinizi korurken, gönderilen ve alınan veriyi şifreliyor. Takip edilemeyen IP adresiyle internette iz bırakmadan gezinmenizi sağlıyor. Her içeriğe sansürsüz erişim elde etmenize yardımcı oluyor.
Windscribe Özellikleri
- Anonim gezinme
- Konum esaslı filtrelerini atlatın
- Hızlı ve güvenli gezinti
- Mac’inizi şifreleyin
- Sansürü atlatın