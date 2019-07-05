Windscribe (İndir): En iyi ücretsiz VPN programı.

Erkan Calp - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windscribe, gelişmiş özellikleri ücretsiz planda sunmasıyla öne çıkan VPN programı. Ücretsiz 10GB’ın üzerinde veri kullanımına izin veren VPN programı, güvenlik duvarı, reklam engelleyici, iz sürücü engelleyici, hız kontrolü, gizlilik modu, çift VPN, P2P gibi ücretli VPN’lerin sunduğu özellikleri ücretsiz olarak veriyor. Hızlı, gelişmiş ve de ücretsiz bir VPN programı arıyorsanız tavsiye ederim.

Birbirinden farklı sitelere girip iz bırakmadan dolaşmak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirilen Windscribe indir, günümüzde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Android, iOS, Windows ve Mac işletim sistemleri üzerinde kullanılabilen VPN uygulaması, kişisel bilgileri sızdırmadan kullanım kolaylığı veriyor.

Windscribe Özellikleri

Takip edilmeyi bırakın ve gizli olarak gezinin.

Coğrafik olarak kısıtlanmış içeriğin engelini kaldırın.

Basit VPN korumasının ötesine geçin.

Gezinme geçmişinizi mezarınıza kadar götürün.

Kişisel bilgi sızdırmayı bırakın.

Ücretsiz,

İngilizce dil desteği,

Windscribe, tamamen ücretsiz olarak aylık 10GB bant genişliği sunuyor. Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, istediğiniz cihazda kullanabiliyorsunuz. 60 ülkede 100’ün üzerinde sunucuya sahip olan VPN programının masaüstü uygulamasında güvenlik duvarı, güvenli hotspot, proxy kapısı (diğer cihazlarınız için ağınızda bir proxy sunucusu oluşturuyor), esnek bağlanabilirlik (IKEv2, OpenVPN UDP, TCP veya Gizli porttan bağlanma) özellikleri dikkat çekerken; tarayıcı eklentisinde hız kontrolü (en iyi konumu otomatik olarak seçme, reklam ve izleyenleri engelleme, saat dilimini değiştirme, çerez silme, kullanıcı aracısını değiştirme, güvenli bağlantı oluşturma özellikleri öne çıkıyor. Bu nedenle hem masaüstü uygulamasını hem de tarayıcı uzantısını indirmenizi öneririm.

Windscribe indir

Yıllar önce ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformu kullanıcılarına sunulan başarılı VPN uygulaması günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Windscribe indir ile kullanıcılar hem mobil hem de bilgisayar platformunda iz bırakmadan dolaşabilecek, güvenli bir şekilde internetin derinliklerinde dolaşabilecekler.