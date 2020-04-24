Dünyanın En Hızlı VPN Programı: hide.me VPN

VPN programları, internette özgürce ve iz bırakmadan (anonim olarak) gezinmemizi sağlayan araçlar. VPN programı arayışına girdiğimizde genellikle ücretsiz VPN programlarına bakıyoruz ve ücretsiz, hızlı, güvenli VPN programı bulmaya çalışıyoruz. Windows ve Mac bilgisayar, iPhone ve Android telefon için en iyi VPN programlarına göz attık ve Dünyanın en hızlı VPN programı olarak öne çıkan hide.me dikkatimizi çekti. Kayıt tutmaması, e-posta gerektirmemesi, basit kullanımlı olması, hızlı sunuculara sahip olması ve Türkçe olmasıyla dikkat çeken hide.me VPN, harika bir kampanya da başlattı.

En İyi VPN Programını mı Arıyorsunuz?

VPN programları yasaklı/engelli sitelere giriş yapmanın, Türkiye’de kullanılmayan hizmetler/servislerden faydalanmanın, internette video izleme hızını artırmanın en kolay yolu. İnternette iz bırakmadan ve yasaklara takılmadan gezinmek, sınırları ortadan kaldırmak için ihtiyacınız olan programların başında geliyor. Peki, en iyi VPN programı hangisi? Masaüstü ve mobil platformlar için en iyi VPN programı arayışına girdiğimizde onlarca, hatta yüzlercesiyle karşılaşıyoruz. İçlerinden seçim yapmak zor. VPN programları genellikle ücretli, ücretsiz deneme sürümleri de oldukça kısıtlı. Biz sizler için VPN programlarına göz attık ve aralarından bir tanesi çok oldukça çekici. Oldukça başarılı bir VPN programı olarak Google’a adını yazdıran hide.me, ücretli bir VPN ancak ücretsiz planda da kullanıcılarını üzmüyor. Kayıt olmadan hemen kullanabiliyorsunuz. Aylık 10GB veri trafiğiniz var ve 5 hızlı sunucudan bağlanıyorsunuz. Üstelik reklamsız olarak! Windows, Mac, Android telefon, iPhone/iPad, Apple TV, tüm cihazlarla uyumlu, cihaz kısıtlaması da yok!

hide.me VPN Öne Çıkan Özellikleri

Malezya Labuan (ada) merkezli en iyi offshore VPN şirketi olan hide.me, kesin kullanıcı adı ve aktivite kaydı tutmama politikası ile 20 milyondan fazla kullanıcının güvenini kazanmış. Diğer VPN programlarının aksine online aktivitelerinizin kaydı tutulmuyor. Hangi sitelere girip çıktığınıza dair inceleme yapılmasını gerektiren bir olay başınıza geldiğinde, hide.me kayıt tutmadığından güvendesiniz. 70 farklı lokasyonda 1700’den fazla sunucu barındırmasıyla her daim kesintisiz indirme ve video izlemenin keyfini süreceğiniz hide.me VPN programını kullanmak için e-posta gerekmiyor. Tüm cihazlarla uyumlu çalışan ve Türkçe dil desteği ile gelen VPN programı, yüksek performanslı sunucular ve sınırsız trafik kullanım hakkı ile de beğenimizi kazandı. Asya, Avrupa ve Amerika, bölge fark etmeksizin tüm sunucular hızlı, en hızlı sunucuyu bulmak için çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Tabii ki hızlı bağlantı kadar veri miktarı da önemli. Programın ücretsiz sürümünü kullanırsanız, aylık 10GB sınırınız var -ki bu bile VPN programına ihtiyaç duyduğunuz anda işinizi görecektir- premium planda sınırsız veri kullanımınız oluyor.

20 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor: Dünya genelinde birçok kişi hide.me VPN’i günlük olarak kullanıyor. Çünkü kullanımı çok kolay ve Windows, Mac, akıllı cihazlar ve hatta Apple TV’yi bile destekleyen uygulmaları bile var.

Dünya genelinde birçok kişi hide.me VPN’i günlük olarak kullanıyor. Çünkü kullanımı çok kolay ve Windows, Mac, akıllı cihazlar ve hatta Apple TV’yi bile destekleyen uygulmaları bile var. Yüksek hızlı dosya indirin: Diğer VPN’lerin aksine, dünya genelindeki sunucular mükemmel lokasyonlarda seçilmiştir. Özel düzenlemeler sayesinde çok yüksek indirme hızlarını erişirsiniz.

Diğer VPN’lerin aksine, dünya genelindeki sunucular mükemmel lokasyonlarda seçilmiştir. Özel düzenlemeler sayesinde çok yüksek indirme hızlarını erişirsiniz. Kayıt yok: Online aktivitelerinizin kaydı tutulmaz. Kayıtlar rahatlıkla sizinle ilişkilendirilebilir ve yasalar bağlamında bazı VPN hizmetlerei bu kayıtları yetkililere vermek zorundadır. Ancak hide.me VPN bunu yapmaz. Çünkü kayıt tutmaz.

Online aktivitelerinizin kaydı tutulmaz. Kayıtlar rahatlıkla sizinle ilişkilendirilebilir ve yasalar bağlamında bazı VPN hizmetlerei bu kayıtları yetkililere vermek zorundadır. Ancak hide.me VPN bunu yapmaz. Çünkü kayıt tutmaz. Her cihaz ve işletim sistemine uygun uygulamalar: Her işletim sistemine kolayca kurulabilir. Uygulamaları kullanmak için kayda gerek yoktur. Aynı anda 10 cihaza kadar koruma sağlayabilirsiniz.

Her işletim sistemine kolayca kurulabilir. Uygulamaları kullanmak için kayda gerek yoktur. Aynı anda 10 cihaza kadar koruma sağlayabilirsiniz. Dünya genelinde suncuu ağı: 70 lokasyonda 1700 sunucu ile Asya, Avrupa ve Amerika’da dilediğiniz sunucuyu seçin. Yüksek optimize ağ sayesinde en hızlı VPN’in keyfini çıkarırsınız. Kesintisiz indirme ve video izlemenin tadına bakın.

hide.me VPN: Ücretsiz En İyi VPN

Premium plan demişken, hide.me, #EvdeKal etiketiyle harika bir kampanya başlattı ancak kısa süreli bir teklif; hızlı olmanız gerekiyor. hide.me VPN programını şimdi satın alırsanız, aylık 2.66 dolar veriyorsunuz. Yüzde 79 oranında kazançlı çıkacağınız bu özel teklife sayfasından ulaşabilirsiniz. İster ücretli ister ücretsiz planı seçin, hide.me VPN, dünya genelinde 1700 sunucu, katı kayıt tutmama politikası, IP sızdırmazlık koruması, Split Tunneling, en iyi gizlilik koruması, güçlü AES-256 şifrelemesi, güvenli VPN protokolleri özelliğini size sunuyor.