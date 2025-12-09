Winlator APK, bilgisayar oyunlarını telefonunuzda oynayabileceğiniz kapsamlı bir PC emülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 9 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Winlator'un temel amacı, kullanıcılara Android telefon veya tabletlerinde, normalde sadece Windows işletim sisteminde çalışan oyunları ve uygulamaları çalıştırma yeteneği sunmaktır.

Uygulama, Linux ortamında Windows yazılımlarını çalıştıran uyumluluk katmanı Wine ile, Android'in ARM mimarisinde x86/x64 Windows komutlarını çalıştırmak için kullanılan Box86/Box64 öykünme teknolojilerini birleştirir.

Başarılı bir öykünme deneyimi için, uygulama genellikle kullanıcıların CPU gücü, bellek kullanımı ve grafik ayarları gibi performans parametrelerini ayarlamasına izin verir.

Windows oyunlarını Android cihazlarda oynatabilen Winlator APK, kapsamlı bir emülatör olarak karşımıza çıkıyor. Windows oyunları da dahil olmak üzere x86 ve x64 gibi sürümleri destekleyen Winlator, sanal bir masaüstü görevi görmektedir. Sadece oyun değil, aynı zamanda çeşitli programları da çalıştırabilirsiniz.

Winlator APK, cihazınızla doğru orantılı bir performans vermektedir. Eğer cihazınız iyiyse, daha güçlü bir oyun performansı yakalayabilirsiniz.

Fallout, Mass Effect ve The Elder Scrolls gibi oyunları bile oynayabileceğiniz Winlator APK, tüm bunların yanı sıra kontrolcü desteği de sunmaktadır. Eğer ekrandaki dokunmatik kontrolleri kullanmak istemiyorsanız, kendi kontrolcünüzü veya klavye/fare gibi ekipmanlarınızı kullanabilirsiniz.

Winlator APK İndir

Herhangi bir oyun veya program çalıştırdığınızda ekran boyutunu ve taklit ettiğiniz donanımları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ekran kartı, işlemci, işlemci çekirdek sayısı ve daha emülatör ayarını özelleştirebilirsiniz.

Siz de Winlator APK indirin ve PC oyunlarını Android cihazlarınızda rahatlıkla oynayın!

Winlator Uygulaması Özellikleri

Android için PC emülatörü

Telefonda PC oyunlarını oynama

Özelleştirilebilir donanım ayarları

Görüntü ve kontrol seçenekleri

Klavye ve fare desteği