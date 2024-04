The Astronauts

The Astronauts tarafından geliştirilen ve yayınlanan Witchfire 2023 yılında erken erişim olarak çıkışını yaptı. Karanlık ve vahşi bir FPS oyunu olan Witchfire garip silahlar ve Pagan büyüleri ile dolu bir yapım. Witchfire; Painkiller, Bulletstorm ve The Vanishing of Ethan Carter'ın yaratıcılarından gelen karanlık bir yapım.

Eğer FPS oyunlarını ve karanlık yapımları seviyorsanız Witchfire’a bir göz atmak isteyebilirsiniz. İlk yayınladıkları videolar ile belirli bir kesmin ilgisini çeken Witchfire 2023 yılında sessiz sedasız bir erken erişim olarak yayınlandı. Bundan ötürü eminiz ki pek çok kişinin bu oyunun çıkış yaptığından haberi yoktur.

Witchfire’ın görselliği ve oynanışı ilginizi çektiyse, oyunun tam çıkışını bekleyemeyecek kadar sabırsızsanız oyunu şu an satın alıp indirmeniz mümkün. Şimdilik sadece Epic Games Mağazası üzerinden satın alınabilen bu oyunun Steam’e gelip gelmeyeceği henüz meçhul.

Witchfire Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600K CPU @ 3.50GHz (4 çekirdekli)

: Intel Core i5-6600K CPU @ 3.50GHz (4 çekirdekli) RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX1050 Ti

: NVIDIA GTX1050 Ti DirectX: DirectX 12