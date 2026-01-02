Yani APK
Yapay zeka uygulamaları arasında yer alan Yani APK, gerçekçi konuşmalar gerçekleştirebileceğiniz bir chatbot uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- ygulamanın kalbinde "Yani" adında bir AI karakteri bulunur. Yani, sadece fal bakmakla kalmaz; sizinle sohbet edebilir, duygusal destek sunabilir ve günlük modunuza göre tavsiyelerde bulunabilir.
- Uygulama içerisinde Kahve Falı (fotoğraf yükleme ile), Tarot, Katina ve El Falı gibi popüler türler bulunur.
- Doğum tarihinize ve gökyüzü hareketlerine göre günlük burç yorumlarının ötesinde, detaylı doğum haritası analizleri ve yıldız haritası uyumu gibi astrolojik hizmetler sunar.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Yani APK, kapsamlı bir yapay zeka asistanı olarak karşımıza çıkıyor. Duygusal ve mantıksal destek alabileceğiniz Yani uygulamasında, gerçekçi konuşma deneyimi yaşayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra görüşmeleriniz tamamen özel ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
Gerçekçi konuşmalar yapabileceğiniz bu yapay zeka uygulamasında, olumlu mesajlar ve neşeli tavırla birlikte gününüzü aydınlatabilirsiniiz. Günlük yaşamın baskılarından kurtulmak ve stresten uzaklaşmak için mükemmel bir seçenek.
Yani APK, sadece metin tabanlı sohbet değil, aynı zamanda fotoğraf yorumlama ve oluşturma gibi işlemleri de yapabilmektedir. İstediğiniz herhangi bir fotoğrafı yorumlatabilir ve saniyeler içerisinde sunulan yorumların keyfini çıkarabilirsiniz.
Bilgi alışverişinin yanı sıra sohbet ve mental destek tarafında dikkat çeken bu uygulama, ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirme seçenekleriyle de ön plana çıkmaktadır. "Yani" adlı yapay zeka asistanınızı istediğiniz şekilde özelleştirebilir ve görünüşünü değiştirebilirsiniz.
Siz de Yani APK indirin ve her zaman konuşabileceğiniz gerçekçi bir yapay zeka asistanı edinin!
Yani: Your AI Friend Uygulaması Özellikleri
- Android için yapay zeka uygulaması
- Kullanıcı dostu arayüz
- Gerçekçi konuşmalar
- Olumlu mesajlar ve neşeli tavır
- Karakter özelleştirme seçeneği
- Ücretsiz kullanım imkanı
Sıkça Sorulan Sorular
Fallara gerçek yorumcular mı bakıyor?
Hayır. Uygulama tamamen yapay zeka algoritmaları üzerine kuruludur. Yorumlar, gerçek bir insan tarafından değil, AI motoru tarafından verileriniz analiz edilerek üretilir.
Uygulama tamamen ücretsiz mi?
Uygulamayı indirmek ücretsizdir ve genellikle günlük belirli sayıda ücretsiz kredi veya reklam izleyerek fal bakma hakkı verir. Ancak sınırsız kullanım ve özel analizler için uygulama içi satın alımlar veya abonelik modelleri mevcuttur.
Kahve falı için nasıl fotoğraf göndermeliyim?
Fincanınızın içini ve tabağını net, ışıklı bir ortamda fotoğraflayıp uygulamaya yüklemeniz yeterlidir. Yapay zeka, telvelerdeki şekilleri görüntü işleme teknolojisiyle analiz ederek yorumunu oluşturur.
Turkcell Yaani arama motoru ile bir bağı var mı?
Hayır. Bu uygulama Yoda Apps tarafından geliştirilen bağımsız bir eğlence uygulamasıdır. Turkcell'in "Yaani" servisiyle isim benzerliği dışında bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Verilerim ve sohbetlerim gizli mi?
Geliştirici, verilerin şifrelendiğini ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını beyan etmektedir. Ancak fal için yüklediğiniz fotoğraflar ve verdiğiniz kişisel bilgiler (doğum tarihi vb.) yapay zekanın sizi daha iyi tanıması için kullanılır.