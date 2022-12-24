Tamindir Yılın Favorileri: Sizler İçin Seçtik!

Türkiye'nin en büyük indirme ve teknoloji platformu Tamindir olarak, oldukça dinamik ve canlı bir yılı geride bırakıyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Gündemi yakından takip ederek en güncel haberleri sizlere sunmak, geniş bir yelpazeye yayılan ve aradığınız her sorunun cevabını bulabileceğiniz blog içerikleri ile karşınıza çıkmak yeni yılda da en büyük heyecanlarımızdan biri olmaya devam edecek.

Haberler ve bloglarımız dışında indirme tarafında sizlerle buluşturduğumuz uygulamalar da oldukça ilgi gördü. Yıl sonuna adım adım yaklaşırken, geride bıraktığımız senenin bizler için favori olan ürünlerini bir araya getirmek istedik.

VPN yazılımlarından PDF birleştirme programlarına, oyundan e-ticaret sitelerine kadar pek çok uygulamayı yılın favorileri olarak sizlere sunuyoruz.

Gelin, yılın favorilerine birlikte göz atalım!

2022 Yılının Favori Uygulamaları

UPDF Ivacy VPN AirDroid Remote Support You to Gift Hide.me VPN iPrize Adobe After Effects Fortnite Chegg AliExpress

1. UPDF

UPDF, modern ve kolay kullanım avantajı sağlayan arayüzü başta olmak üzere PDF dosyalarını koruyucu bir şekilde kaydedebilme imkanı sunuyor. En önemli özellikleri arasında yer alan filigran ekleme sayesinde dosyaları daha korunaklı bir hale getirmeyi mümkün kılıyor.

Windows, Android, macOS ve iOS işletim sistemlerinin tamımna uyum sürümü bulunuyor. İster telefon ister bilgisayara kolayca indirilebiliyor. Birçok farklı özellikle kullanıcıların dikkatini çeken UPDF, dosyaları farklı formata çevirmenize de şans tanıyor.

Hukuktan bankacılığa, eğitimden sağlık alanına kadar pek çok farklı sektördeki ihtiyacı gidermede başarılı bir performans sergiliyor. OCR desteği sunan uygulama PDF'lere açıklama ekleme ve tüm pgeleri düzenleme özelliklerine de sahip.

Kendize ait olan dosyalara filigran koymanın yanı sıra hazır olan PDF'leri de düzenleme şansı tanıyor. Ücretsiz kullanılabilen uygulama, isteğe göre ücretli versiyonunda daha fazla özelliği kullanıcılarına sunuyor. Şu an yeni yıla özel kampanya hazırlayan UPDF, %56 indirim oranıyla tüm bu özelliklerden yararlanmanızı sağlıyor.

2. Ivacy VPN

Yılın favorileri listemizde yer alan Ivacy VPN, günümüzde VPN ihtiyacını ideal bir şekilde karşılamayı başarıyor. 10 cihazda eş zamanlı olarak oturum açma özelliği sunması ile büyük avantaj sağlıyor. Özel kodi uygulaması bulunuyor. Arayüzü sayesinde kolay kullanım imkanı sunuyor. Gelişmiş IPsec ve IKEV protokolleri bulunuyor.

Kullanım kolaylığı sunan VPN uygulaması, 5700 server desteği sunuyor. Aynı zamanda P2P olanağı da mevcut. Ücretsiz kullanılabilmesi ile geniş kitlelere hitap eden uygulama, 100'den fazla lokasyonda hizmet verebiliyor.

Erişim engeli olan tüm sayfalara sınırsız bir şekilde kolay erişim imkanı tanıyor. Kötü amaçlı yazılım koruması bulunuyor. Akıllı ve hızlı bağlantı özelliği ile sonuca kısa sürede ulaştırıyor.

256 bit askeri şifreleme özelliği bulunna Ivacy VPN, politik ve kayıt günlükleri gibi taleplerde bulunmuyor. Bu sayede favorilerimiz arasına girmeyi başaran Ivacy VPN, yeni yıl için yeni kullanıcılarına avantajlı seçenekler de sunuyor. Büyük oranda indirimle daha fazla özelliğe sahip olmayı kolaylaştırıyor.

3. AirDroid Remote Support

Hem Android hem de iOS cihazlar için uzaktan ekran paylaşımı yapma imkanı sunan AirDroid Remote Supoort, hem bilgisayar hem de mobil cihaz desteğiyle geliyor. Teknik problemleri çözme konusunda başarılı sonuçlar ortaya koyan uygulama, anında bağlantı sağlayabiliyor. Müşterilerin cihaz kamerasını görme ve nesneleri 3B işaretleyiciler ile yerleştirerek müşteriye yönlendirme yapma imkanı tanıyor.

9 haneli bağlantı kodu sunarak hesap oluşturma ihtiyacı doğurmadan, hızlı bir şekilde ekran paylaşımı gerçekleştirebiliyor. AirDroid Kontrol Eklentisi sayesinde cihaz sorunları birkaç adımda çözülebiliyor. Uzaktan kumanda ile kontrol sistemi bulunuyor.

Sesli arama özelliği ile öğretici hareket etme imkanı sunan AirDroid, paylaşılan ekranı kaydırma, dokunma gibi tüm hareketler karşı tarafta anlık olarak görünebiliyor. (Bu özellik sadece Android cihazlarda geçerli)

30 günlük ücretsiz deneme sunan AirDroid Remote Support, hem business hem de personal olmak üzere iki farklı seçenek dahilinde kullanılabiliyor. AirDroid yeni yıl için sınırlı süre dahilinde indirim ile karşınıza çıkıyor. %30 indirim ile yıllık satın alımlarda 13,29 dolar yerine 1,11 dolara satın alabilirsiniz.

4. You to Gift

iOS, macOS, Android ve Windows olmak üzere 4 sürümde de kullanıcılarına kolay bir şekilde ulaşan You to Gift, yılın favorileri arasında içerik olarak farkını ortaya koyuyor diyebiliriz. Instagram ve YouTube üzerinden sık çekiliş yapan kişiler için ideal olan bu uygulama, hesap istemeden, kolay kullanım imkanı ile sonuç veren bir çalışma sistemine sahip.

Tüm verileri Excel tablosunda sunmanın yanı sıra veri tabanında kontrol yapmayı da sağlayan You to Gift, yapacağınız işlemleri kısa sürede tamamlama imkanı sunuyor. Çekiliş koşullarını eksiksiz girdikten sonra butona basarak çekilişi sonuçlandırmak mümkün oluyor.

Uygulamanın kullanıcılar açısından avantajlı olan bir diğer özelliği de Instagram veya YouTube fark etmeksizin hesap bilgisi istemiyor olması. Yorum, beğeni, takip edilen kontrolü yapan You to Gift; YouTube'da abone, katılım, beğeni ve yorum verilerinden yola çıkarak analiz yapıyor.

İlk çekiliş için ücretsiz hizmet sunan uyguma, verileri analiz etme konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Alanında en iyi olmaya aday olan uygulamayı indirerek, çekilişleriniz için kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

5. Hide.me VPN

Yılın favorileri arasına giren bir diğer VPN uygulaması Hide.me oluyor. 75 farklı konum ve 2000 sunucu desteği ile öne çıkan uygulama, 4 farklı sürüme de uygunluk gösteriyor. Engelli ve erişim sorunu olan sitelere girişi kolaylaştıran uygulama, gizlilik koruması ve güçlü şifreleme özelliklerine sahiptir.

Coğrafi olarak farklı VPN ağları sunuyor. Çoklu VPN protokolü ve SOCKS Proxy ile güvenilir bir şekilde gezinme yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. Çeşitli işletim sistemleriyle uyumlu olması kullanım alanını genişletiyor. IP sızıntılarına karşı koruma gerçekleştirerek, güvenilirliğini artırıyor. Aynı anda birden fazla oturum açma işlemi gerçekleştirmeye izin veriyor.

Sınırsız sunucu değişikliği yapılmasına da izin veren Hide.me VPN, ömür boyu ücretsiz mottosu ile yoluna devam ediyor. Port yönlendirme, müşteri desteği, eş zamanlı 10 bağlantı ağı kurma gibi avantajları da bulunuyor. 7/24 canlı destek sayesinde her an yardım alınabilen uygulamada 30 gün içinde para iadesi yapılabiliyor.

Yeni yıl için kullanıcılarına indirimli VPN desteği sunan uygulama, 1 aylık planında büyük bir indirime gidiyor. 15 aylık paketi 149.25 dolardan 45.00 dolara kadar düşüyor. Hide.me VPN ayrıca bu paketinde 3 aylık kullanım da ücretsiz olarak sunuluyor.

6. iPrize

Online yarışma düzenleme için sıkça kullanılan uygulamalardan biri olan iPrize, yılın favorileri listemizde de yerini alıyor. 100 yarışmaya kadar ücretsiz hizmet veren uygulama, geniş kitlelerin yarışmaya katılmasını sağlayarak bir topluluk oluşturma imkanı tanıyor.

Şirketlerin pazarlama ve reklam açısından tercih ettiği programlardan biri olan iPrize, markaların kendi topluluğunu yaratmasına yardımcı olurken öte yandan kullanıcıların da hediye kazanmasına vesile oluyor.

Hem açık hem de kapalı yarışma düzenleme şansı tanıyor. 1 ay içinde 100 farklı yarışma ücretsiz olarak oluşturulabiliyor. Gerçek paza kazanma konusunda legal bir şekilde çalışıyor. Profil takibi ve inceleme konusunda da hassas bir şekilde ilerleyen iPrize, özel mesajlara erişimde de kullanıcı dostu bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yarışmalar aracılığıyla reklam yapabilme konusunda sayısız avantajla birlikte gelen iPrize, satışları artırmadaki etkisini de belirgin bir şekilde gösteriyor.

7. Adobe After Effects

Alanının en iyisi olarak bilinen Adobe After Effects, bir video efekt programıdır. Etkileyici ve hareketli grafiklerden görsel efektlere kadar pek çok farklı işlemi pratik bir şekilde oluşturma şansı tanıyor. Film, TV, video ve web için farklı tasarımlar yapabilme imkanı sunuyor.

Ücretsiz deneme sürümü seçeneği bulunan After Effects, tüm özellikleri bu sayede deneme ve test etme fırsatı da sunmuş oluyor. Sinema dünyasındaki pek çok filmin sahnelerinde kullanılan bu uygulama, YouTube'da izlediğiniz videoların çoğunda da profesyonel bir şekilde kullanılıyor.

Üç boyutlu kamera takibi, metin ve şekil eksrüzyonu bulunan Adobe After Effects, yenilikçi birçok özelliğe sahip. Video efekt yazılımı, kaliteli projeler oluşturmak için tüm zamanların popüler uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Şu an için ilk satın alımlarda %40 indirimle 332.76 TL yerine 187.62 TL olarak karşınıza çıkıyor.

8. Fortnite

Yılın favorileri arasına tabii ki tüm zamanların en iyi oyununu eklemeden geçmek istemedik. Fortnite, bilgisayarlar başta olmak üzere Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlara da indirilerek oynanabiliyor. Battle Royale oyunlarından farklı dinamiklere sahip olan oyun, tamamen mantık üzerine kurulu.

Otobüsten istenen noktaya atlayarak başlanan oyunca, inilen yerde silahlarla oyuncular peşinden koşuluyor. Rakipleri egale etme görevindeyken ölüm bölgesinden kaçmak gerekiyor. Aynı zamanda başarılı olabilmek için sürekli oyun içinde bulunmak gerekiyor.

Fortnite'ı diğer oyunlardan en önemli özelliklerden biri de craft sistemine sahip olmasıdır. Etraftan toplanan materyaller ile duvar ev veya benzer inşalar gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede rakipler ateş ettiğinde çevrenize duvar örebilmek ve görüş açınızı kuvvetlendirmek kolaylaşıyor.

9. Chegg

İhtiyaç duyulan ders kitapları ve soru bankalarına ulaşmada kullanıcılarına kolaylık sağlayan Chegg, öğrenciler için adeta biçilmiş kaftan. Kaynağa ulaşma konusunda sorun yaşayabilen öğrenciler için yılın favorileri listesine Chegg'i taşımak istedik.

Pek çok alanda ders kitabı ve soru bankası sunan uygulama, uygun fiyatlı bir kullanım imkanı tanıyor. Başlıktan yazara, ISBN'den barkoda kadar çeşitli taramalar yaparak kolayca kitaplara ulaşım sağlanabiliyor.

7 günlük ücretsiz deneme süresi sunması ile uygulama memnuniyetini tamamen test etme avantajı da sağlıyor. Sunduğu özellikler, ders kitaplarının çeşitliliği ve kaynak fazlalığı bu şekilde kontrol edilebiliyor. Tamamen tasarruflu olan Chegg uygulamasını indirerek avantajları değerlendirebilirsiniz.

10. AliExpress

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan AliExpress, Alibaba.com'un bir parçası olarak hizmet veriyor. Ürünleri kategori halinde görme imkanı sunarak site içi aramalarda kolaylık sağlıyor. Basit arayüzü ile kullanışlılığı ön planda tutuyor.

Ürün arayarak istenen ürüne kolayca ulaşma imkanı bulunuyor. Ürün paylaşma özelliği sayesinde yakın çevrenize tüm platformlar üzerinden ürünü gönderme ve gösterme şansı doğuruyor. Müşteri incelemelerini görme ve istek listeleri oluşturma özellikleri de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Güvenli ve şifreli kredi kartı ödeme sistemi ile ödeme aşamasında kullanıcılara güvenilir seçenekler sunuyor. Paket takibi ve sipariş yönetimini de anlık olarak takip etmek mümkün oluyor. 25 farklı kategorisi bulunan AliExpress, aradığınız ve ihtiyacınız olan ürünü hızlı bir şekilde bulma ve kolayca sipariş vermenize yardımcı oluyor.