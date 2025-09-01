Zar Atıcı APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 28 MB
- Üretici Harry Foster
-
Kapsamlı bir zar atma uygulaması olan Zar Atıcı APK, tamamen özelleştirebileceğiniz sayı ve animasyon seçeneklerini içerisinde barındırıyor.
Zar Atıcı APK, tamamen özelleştirilebilir olan kapsamlı bir zar atıcı uygulamasıdır. Hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bu uygulama, oynadığınız oyunlarda veya arkadaşlarınızla girdiğiniz iddialarda oldukça kullanışlıdır. 1 ile 100 arasında istediğiniz kadar sayı girebilir, zar renklerini özelleştirebilir ve çeşitli animasyonlarla zarınızı daha mükemmel hale getirebilirsiniz.
Monopoly, Risk ve diğer masa oyunlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Zar Atıcı APK, şansınızı Android cihazlara taşıyor. Zarları farklı animasyonlarla atabilir ve her türlü efekti özelleştirebilirsiniz. Zarlara dokunarak, sallayarak veya her ikisini birden yaparak atabilirsiniz.
Zar Atıcı APK İndir
Zar üstündeki değerleri ister sayı ister nokta olarak belirleyebilir ve renk seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Siz de mobil cihazlarınızda basit ve kullanışlı bir zar atıcı uygulaması arıyorsanız, Zar Atıcı APK indirin ve arkadaşlarınıza karşı galip gelmeye çalışın!
Zar Atıcı Uygulaması Özellikleri
- Android için zar atıcı uygulaması
- Özelleştirilebilir zarlar
- 1 ile 100 arasında sayı seçimi
- Değiştirilebilir zar animasyonları
- Sallanma, atılma ve diğer gerçekçi zar sesleri