Kapsamlı bir zar atma uygulaması olan Zar Atıcı APK, tamamen özelleştirebileceğiniz sayı ve animasyon seçeneklerini içerisinde barındırıyor.

Berkcan Aktürk - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zar Atıcı APK, tamamen özelleştirilebilir olan kapsamlı bir zar atıcı uygulamasıdır. Hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bu uygulama, oynadığınız oyunlarda veya arkadaşlarınızla girdiğiniz iddialarda oldukça kullanışlıdır. 1 ile 100 arasında istediğiniz kadar sayı girebilir, zar renklerini özelleştirebilir ve çeşitli animasyonlarla zarınızı daha mükemmel hale getirebilirsiniz.

Monopoly, Risk ve diğer masa oyunlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Zar Atıcı APK, şansınızı Android cihazlara taşıyor. Zarları farklı animasyonlarla atabilir ve her türlü efekti özelleştirebilirsiniz. Zarlara dokunarak, sallayarak veya her ikisini birden yaparak atabilirsiniz.

Zar Atıcı APK İndir

Zar üstündeki değerleri ister sayı ister nokta olarak belirleyebilir ve renk seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Siz de mobil cihazlarınızda basit ve kullanışlı bir zar atıcı uygulaması arıyorsanız, Zar Atıcı APK indirin ve arkadaşlarınıza karşı galip gelmeye çalışın!

Zar Atıcı Uygulaması Özellikleri