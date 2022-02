Zero City APK Android zombi oyunları arasında. Zombilerle dolu yeni dünyadaki son sığınağın kontrolü sizde. İnsanları eğitin, savaşın, hayatta kalın!

Zero City APK, ücretsiz oynanabilir zombi hayatta kalma simülatörü ve sandbox oyunu. Kıyamet sonrası bir ortamda geçen, tehlike atmosferinin hakim olduğu, görsellerden gözünüzü alamayacağınız bu rpg hayatta kalma simülasyon oyununda yeni dünyadaki son sığınaklardan birinin kontrolünü ele alıyorsunuz. İnsanlığın tek umudusunuz!

Zombi filmleri tadında harika bir mobil oyun bizlerle. Zombi oyununda son sığınak, üs ve barınağın yönetimi size veriliyor. Lider olarak şehir halkının hayatta kalmasını sağlamalısınız. Hayatta kalanları bir araya getirip onları eğiterek zombilerle savaşacak düzeye getirmelisiniz. Zombilerin henüz keşfetmediği son sığınağınızı inşa ederken olası zombi saldırısına karşı ele geçirilemez bir üs haline getirmelisiniz.

Zombili hayatta kalma simülatörü Android oyuncularına neler sunuyor?

Barınağı yönetin ve üs inşa edin. Dayanıklı bir sığınak, ele geçirilemez bir şehir ve güçlü bir üs inşa edip güçlendirin. Şehrinizi, üssünüzü ve tüm dünya devletini zombilerden korumanız gerekiyor. Hayatta kalanlara her daim savaşa hazır olmalarını gerektiğini söylemelisiniz. Sığınakta ve barınakta bulunan eşyalar, erzaklar, güneş doğana dek zombi sürülerine karşı verilen savaşta faydalı olacak.

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyun Zombi Zero, hem hayatta kalma oyunu hem de nişancı oyunlarını bir araya getiriyor. Hayatta kalmak istiyorsanız, küresel barınaklardan birinin efendisi olmalısınız. Devleti zombilerden korumalısınız. Unutmayın, bu şehrin size ihtiyacı var!

Bu karanlık dönemde hayatta kalan her kişi önemli ve herkesin şafağa kadar üssünüzü zombi ordularından korumak için yapacak bir şeyi var. Sığınağınıza aldığınız insanlara yeni beceriler kazandırabilir, geliştirebilir ve zombilerle savaşmayı öğretebilirsiniz. Her gün batımından sonra hazırlı olun. Zombiler her an kapınıza yığılabilir!

Elbette tek hayatta siz değilsiniz. Kıyamette yalnızca en güçlüler hayata kalır. Arena turnuvasında hakimiyeti alın, diğer sığınaklara ve üslere saldırılar gerçekleştirmek için güçlü, yenilmez bir ekip kurun ve yönetin. Dünya çapında mücadelelerde gücünüzü gösterin!

Yeni dünyada manganıza siz liderlik edecek ve mevcut tüm cephaneliği kullanarak hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz. Cesur savaşçılarınızın önüne bir sürü mutant ve sürü çıkacak. Gün batımından sonraki her gün dünyadaki son gününüz olabilir. Onlarla şafağa kadar savaşmaya hazırlıklı olun.

Zero City Hile ve İpuçları

Aynı tipte odaları yan yana koyun: Barınağınıza her zaman türlerine göre odalar katarak oluşturun. Bir odaya katılmak için aynı tipte 2 veya 3 odayı yan yana yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Odaların seviyesi aynı olduğunda otomatik olarak birleştiriliyor. Herhangi bir odaya dokunup basılı tutarak gireceğiniz düzenleyiciden veya sığınak düzenleyici alanından dilediğiniz zaman sığınağınızın düzenini değiştirebilirsiniz.

Hayatta kalanları istatistiklerine göre atayın: Her hayatta kalanın sınıflara atanabilen toplam beceri puanı sayısını etkileme gücü vardır. 2 yıldızda maksimum 40 puan, 3 yıldızda 60 puan gibi. Bir hayatta kalanı savaşçı, araştırmacı, aşçı, muhasebeci sınıfına sokabilirsiniz. Dövüşçüler dışında birini bir konumdan diğerine taşımayın. Hayatta kalanlardan bazılarını sığınağınızı daha iyi savunmaları için eğitirken bazılarını kışlaya taşımak akıllıca olacaktır.

Daima en iyi objeleri donanın: Envanter çok hızlı doluyor ve bir noktadan sonra hepsini kullanacak sayıda hayatta kalan olmayacak. Tüm yeni araçlara göz atın ve her zaman en iyi öğeleri taşıdığınızdan emin olun. Hayatta kalanlara dokunup sınıflarına göre ekipman seçimi yapmakta fayda var. Best Equipment’ı seçerseniz o rol için otomatik olarak en iyi öğelerin bir listesi verilir.

Hayatta kalanların sayısını artırın: Hayatta kalan bir erkek ve kadını odaya göndererek hayatta kalan sayısını artırabilirsiniz ancak bunun her zaman gerçekleşmeyeceğini unutmayın. Sığınağın yeni üyesi ebeveynlerden etkiliyor. Ebeveynlerin yıldızı ne kadar yüksekse yeni doğan hayatta kalanın yıldızı da o kadar yüksek oluyor.

Barınak nasıl korunur? Her şeyden önce oyundan ayrılmadan kışlada en iyi dövüşçüleri tuttuğunuzdan emin olun. Eğitimdekiler dışındakileri kışlaya gönderin çünkü sadece bu odadakiler sığınağınızı savunmak için savaşıyor. İkincisi cephanelikteki uygun silahları kullanın. Silahlarınızı sürekli yükseltin. Son olarak üssünüzü yürüyen ölülerin dikkatini çekmeyecek şekilde yapılandırın.

Savaşlar nasıl kazanılır? Bir savaşı kazanmak söz konusu olduğunda vereceğiniz en önemli karar takım yapılandırmasıdır. Her zaman en iyi donanıma sahip öğelere sahip olmanın yanı sıra savaşçınızın seviyesinin eğitim yoluyla maksimuma ulaştığından emin olun. İkinci olarak her zaman birkaç araç gereç alarak savaşa girin ve mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Sunulan hediyeleri alın: Oyunda çok sık hediye verilmiyor. Günlük nakit, izleyebileceğiniz reklamlar ve hatta zaman zaman çıkan rastgele para veya başka kaynaklar sunan reklam izle işlevi… tümünü anında değerlendirin.