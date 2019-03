A Life in Music, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sakin oynanışa sahip bir mobil oyun olarak ön plana çıkan A Life in Music, renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla dikkat çekiyor. Müzikle donatılmış bir oyun olan A Life in Music'te 30'dan fazla müzik parçası yer alıyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda 20 farklı karakter yer alıyor. Basit kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. A Life in Music oyununu sakın kaçırmayın.

A Life in Music oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.