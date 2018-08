A Way To Slay, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz zaman geçirebileceğiniz oyunda düşmanlarınızla kıyasıya mücadele ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden eşsiz bölümlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir oyun olan A Way To Slay, şövalyeleri ve cellatları alt etmeye çalıştığınız bir oyundur. Mücadele gücü bir hayli yüksek olan oyunda kendinizi geliştiriyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm A Way To Slay, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Grafik ve ses efektlerinin de kaliteli bir şekilde gözümüze çarptığı oyunda eşsiz bir zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı silahları kontrol edebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz.

A Way To Slay oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.