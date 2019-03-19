Belge, evrak ve formları Adobe Fill & Sign uygulaması üzerinden doldurabilir, imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz.
Adobe Fill & Sign uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan form doldurabilir ve imzalayabilirsiniz.
iPhone ve iPad cihazlarınızda form, evrak ve diğer dokümanlarınız üzerinde düzenleme ve imza işlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulaması, kağıt işleriyle uğraşmanıza gerek bırakmıyor. Belgelerde yer alan formları çok kolay bir şekilde doldurabileceğiniz uygulamada, imza bölümlerine de parmağınızı kullanarak imza atabiliyorsunuz.
Düzenlediğiniz belgeleri e-posta veya diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşabileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulamasında, kağıt formlarını da kamera ile tarayıp kenarlarını kırparak düzenleme ve imzalama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizin adınıza veya başkalarının adına profiller oluşturarak otomatik doldurma girişlerini kullanabileceğiniz ve bu sayede hız kazanabileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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