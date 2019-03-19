Adobe Fill & Sign uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan form doldurabilir ve imzalayabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda form, evrak ve diğer dokümanlarınız üzerinde düzenleme ve imza işlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz Adobe Fill & Sign uygulaması, kağıt işleriyle uğraşmanıza gerek bırakmıyor. Belgelerde yer alan formları çok kolay bir şekilde doldurabileceğiniz uygulamada, imza bölümlerine de parmağınızı kullanarak imza atabiliyorsunuz.