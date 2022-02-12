Adobe Reader nedir, nasıl kullanılır? Bir zamanların en popüler PDF okuyucularından biri olan Reader, geçmişten bugüne popülaritesinden büyük ölçüde ödün vermiş olsa da kullanıcı kitlesi hâlâ azımsanamayacak kadar büyüktür.

Bu cümleden de anlaşılabileceği üzere Adobe Reader bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar üzerinde kullanılan en popüler doküman tiplerinden biri olan PDF'leri açmak için kullanılan bir programdır. Bu makalede ise Reader'ın tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşıyoruz.

Adobe Reader Nedir?

Adobe Reader, Adobe firması tarafından geliştirilen bir PDF okuyucudur. İlk çıktığı günden bu yana özellik bakımından inanılmaz bir noktaya ulaştı. Multimedya ve formlar dahil her tür PDF dosyasını açabilen bir program olan Adobe Reader artık sadece bilgisayarlarınızda değil mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Özellik bakımından Son derece çeşitli olan Adobe Reader ile PDF dosyalarını sadece görüntüleme değil, imzalama, yorum ekleme ve yazdırma gibi işlemleri de yapabiliyorsunuz.

Bütün bunlar da onu en çok tercih edilen ve hatta bir numaralı PDF okuyucu yapıyor. Peki, Adobe Reader nasıl kullanılır? Bu sorunun cevabını aşağıda detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Adobe Reader Nasıl Kullanılır?

PDF dosyalarını açma

Görünüm seçeneklerini kullanma

Adobe Reader imza ekleme

PDF dosyalarına yorum ekleme

Bu başlık altında sizlerle paylaşacak olduğumuz bilgiler yukarıdakilerle sınırlıdır. Şimdi bunları nasıl yapabileceğimizi öğrenelim.

1. Adobe Reader'da PDF Açma Nasıl Yapılır?

Programı açın.

Sol üst köşedeki "Dosya" seçeneğine basın.

"Aç" seçeneğine tıklayın.

Açmak istediğiniz PDF dosyasını seçin.

Adobe Reader ile her PDF dosyasını görüntülemek mümkündür. Tabii ki bunun için öncelikle bu dosyaları açmanız gerekiyor. Adobe Reader'ı bilgisayarınıza indirip açtıktan sonra karşınıza çıkan bölümde "Aç" butonuna tıklayarak bilgisayarınızdaki PDF dosyalarını açabilirsiniz.

Herhangi bir PDF dosyasını açtıktan sonra başka bir PDf dosyası da açmak isteyebilirsiniz. Bu durumda "Dosya > Aç" yolunu takip ederek başka bir PDF dosyası daha açabilirsiniz.

2. Görünüm Seçeneklerini Kullanma

Adobe Reader'ın temel ve en büyük amacı PDF dosyalarını görüntüleyebilmektir. Bu yüzden de kapsamlı görüntüleme seçeneklerine sahip olduğunu söyleyebilirim. Görüntüleme seçeneklerine ulaşmak için Görünüm sekmesine tıklamanız yeterli. Buradan resmi döndürebilir, yakınlaştırabilir, okuma modu veya tam ekran moduna geçirebilirsiniz.

Adobe Reader ile yapabileceklerinizden bir diğeri de çok kalın kitapların istediğiniz sayfasına anında erişebilme şansına sahip olmanızdır. Bunun için aşağıdaki resimde kırmızı ile işaretli yere istediğiniz sayfa numarasını yazmanız ve enter tuşuna basmanız yeterlidir.

3. Adobe Reader İmza Ekleme

Programı açın.

Bir PDF dosyasını açın.

Sağ üst köşedeki "İmzala" seçeneğine tıklayın.

İmzanızı artık belgede istediğiniz herhangi bir yere ekleyebilirsiniz.

Eğer kendi yarattığınız bir PDF dosyası üzerinde çalışıyorsanız ve başkaları ona müdahele etse dahi, size ait olduğunu belirtmek istiyorsanız veya işle ilgili herhangi bir belge imzalamanız gerekiyorsa fakat uzakta olduğunuz için PDF versiyonunu imzalamaya ihtiyacınız varsa bu durumda imdadınza Adobe Reader yetişiyor.

Tek yapmanız gereken sağ üstte yer alan "İmzala" butonuna tıklamaktır. Ardından alt taraftan imzanızı veya isterseniz parafınızı belirleyerek belgenin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından imzanızı istediğiniz yere taşıyabilir, büyütebilir ve küçültebilirsiniz.

4. PDF Dosyalarına Yorum Ekleme

Diyelim ki bir PDF dosyası üzerinden dersinize çalışıyor ya da okuduğunuz kitabın bazı yerlerine notlar bırakmak istiyorsunuz. Bu durumlarda kullanabileceğiniz yorum özelliği vardır. Bunun için yine sağ üst köşeden Yorum butonuna tıklamanız yeterlidir.

Altta yer alan "Ek Açıklamalar" kısmında bulunan yapışkan not ekle, metni vurgula, metine yorum ekle, dosya ekle, ses kaydet gibi farklı seçeneklerden istediğinizi seçerek dosyaya farklı yorumlar ve notlar ekleyebilirsiniz.

Adobe Reader'ın yapabilecekleri elbette bunlarla sınırlı değil. Fakat temel olarak bunları yapabiliyorsunuz. Bunlarla birlikte ücretli olarak sunduğu çevrimiçi kullanabileceğiniz sınırsız PDF dönüştürme gibi özellikleri de mevcuttur.

Adobe Reader nedir, nasıl kullanılır sorularının haricinde sorularınız varsa bunları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.