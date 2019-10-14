Oyun dünyası tarafından yakından takip edilmeye devam edilen Haiku Games yeni oyunları ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Mobil bulmaca oyunları arasına yeni katılan Adventure Escape: Time Library ile kısa sürede 1 milyon oyuncuya ulaşan Haiku Games oyuncuların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Adventure Escape: Time Library ile gizemleri çözmeye çalışacağız. Karlarla kaplı bir atmosferde gizemleri çözmeye çalışacağımız oyunda onlarca farklı bulmacayı çözecek, güzel grafikler eşliğinde ilerlemeye çalışacağız. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda zengin bir içerik bizleri bekliyor olacak.

Gizemleri keşfederek nesneleri ortaya çıkarmak için mücadele edeceğimiz oyunda zaman kütüphanesinin sırlarını da keşfetme fırsatı bulacağız.