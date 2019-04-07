Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Agency of Anomalies: Mind Invasion, esrarengiz olayları çözmek için bulmaca ve yapbozlar yaparak ipuçları toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici özelliği ve macera dolu sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan ve ilginç konusu ile bir hayli dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesnelere ulaşarak doğru iz üstünde ilerlemek ve gizem dolu olayları açıklığa kavuşturmaktır. Ürpertici mekanlarda dolaşarak çeşitli olayları araştırmalı ve ipuçlarına ulaşarak görevleri tamamlamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun, oldukça kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmıştır. Onlarca esrarengiz olay ve birçok gizli nesne yer almaktadır. Bölümlerde bulunan bulmaca, eşleştirme ve yapboz oyunlarında başarılı olarak ipucu kazanabilir ve olayları daha rahat çözebilirisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Agency of Anomalies: Mind Invasion, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.