iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Airport PRG mobil oyunu, çorak bir arazi üzerinde bulunan ilkel bir havalimanını zamanla uluslararası bir havalimanına geliştireceğiniz keyifli ve farklı bir strateji oyunudur.

Airport PRG mobil oyunu, klasik uçak oyunlarından önemli bir özelliğiyle neredeyse tamamen ayrılıyor. Alışılanın aksine oyunda uçakları değil havalimanını kontrol edeceksiniz. Oyunda gerçek zaman ve isimlerin kullanılması ve üç boyutlu grafiklerin kalitesi de oyun heyecanını artıran özelliklerden.

Airport PRG oyunu 1937 ve 1947 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Ruzyne Uluslararası Havalimanı’nın gelişimini konu alıyor. Söz konusu yıllarda son derece kısıtlı imkanları olan havalimanının kontrolünü devralacak ve geliştireceksiniz. Havalimanının tadilatları ve uçakların zamanlamalarıyla tamamen siz ilgileneceksiniz. Ayrıca yolcuların durumunu da takip etmelisiniz. Reklamların da akıcılığı kesmediği oyunda tarihsel gelişime de bağlı kalınmış olup nostaljik uçak modellerini de keşfetme şansına sahipsiniz.