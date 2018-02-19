Alto's Odyssey, sadece iOS cihazlarda değil, mobil platformda oynanabilen en kaliteli sandboarding oyunu. Alto ve arkadaşlarıyla birlikte çöl gezintisine çıktığımız kum kayağı oyununda keşfedilmemiş, görkemli yerler sizi bekliyor. Kumullardan kanyonlara tapınaklara zengin ve çeşitli doğa harikaları ile dolu bu yerde yolculuğuna hazırlanın!

Birçok ödül alan snowboard oyunu Alto’s Adventure’ın devam oyunu olduğundan öncelikle ilk oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Serinin ikinci oyununda Alto ve arkadaşlarıyla sıcak kumlara atlıyoruz. Sırlarla dolu çölün ortasında kayak keyfi yaparken verilen zorlu görevleri (200’e yakın göreve mevcut) tamamlamaya çalışıyoruz. Sakinleştirici müzikler eşliğinde oynanış sunan Zen modda puan kasma, coin toplama, güçlendirici alma gibi aksiyonlara girmeden sonsuz çölün keyfini sürüyoruz. Fotoğraf modunda etkileyici güzellikte bu yerin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştiriyoruz.