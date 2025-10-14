HUAWEI Watch GT 6 Pro vs. Watch GT 5 Pro: Hangisi Daha İyi?

HUAWEI Watch GT 6 Pro mu daha iyi yoksa HUAWEI Watch GT 5 Pro mu? Bu sorunun yanıtı, yeni bir akıllı saat satın almak isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde bu iki akıllı saati tasarım ve dayanıklılık, performans ve pil ömrü, sağlık ve spor özellikleri gibi yönlerden karşılaştırarak merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

HUAWEI Watch GT 6 ile Watch GT 5 Pro Karşılaştırması

Akıllı saat satın almak isteyen kişiler, farklı kriterleri göz önünde bulundurur. Bunların arasında pil ömrü, tasarım, dayanıklılık, sağlık ve daha birçok vardır. Bu kriterlere hızlı ulaşabilmenizi sağlayabilmek adına karşılaştırma rehberimize kategoriler üzerinden devam edeceğiz.

Tasarım ve Dayanıklılık

Öncelikle tasarım ve malzeme kalitesi ile başlayalım. İki saat tasarım konusunda genel olarak birbirine benziyor ancak bazı farklılıklar mevcut. HUAWEI Watch GT 6 Pro, GT 5 Pro'ya kıyasla daha ince çerçevelere sahip. Bu, daha büyük bir ekran sağlıyor. GT 5 Pro'nun kayış yapısı oldukça konforluydu ancak yeni saatte bu konfor, daha da üst seviyeye taşınmış.

Özellikle yenilenen kordon yapısı daha yumuşak. Bu sayede çok daha konforlu hissetiriyor. İki saat de 46 mm sürüme sahip. GT 6 Pro ve GT 5 Pro'nun ekranları safir cam ile korunuyor. Bu son derece önemli çünkü akıllı saatler genellikle uzun süre bileğimizde kalıyor. Bu süre boyunca saati yanlışlıkla kapıya veya başka yere çarpabiliyoruz. Tam da bu noktada devreye giren safir cam, çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor.

İki saatin de havacılık sınıfı titanyum alaşım kasaya sahip olduğunu belirtelim. Bu, saatlerin hem daha dayanıklı hem de daha etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan GT 6 Pro'da parlaklık artırılmış. GT 5 Pro'nun ekranı dışarıda rahat görülebiliyordu ancak GT 6 Pro'da artan parlaklık nedeniyle çok daha rahat görülebiliyor.

HUAWEI Watch GT 5 Pro'da beyaz, seramik beyaz, siyah ve titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. GT 6 Pro ise siyah, kahverengi ve gümüş (titanyum metal kayış) olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Her renk seçeneğini etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

IP69 sertifikasına sahip olan GT 6 Pro, 5 ATM suya karşı dayanıklılık sunuyor. Saatte ayrıca tere karşı korozyon direnci de mevcut. IP69K sertifikasına sahip olan GT 5 Pro da suya karşı dayanıklı. Dolayısıyla iki saat de bu konuda herhangi bir endişe yaşanmadan rahatça kullanılabiliyor.

Hem Watch GT 6 Pro'da hem de Watch GT 5 Pro'da ücretli ücretsiz çok sayıda saat yüzü bulunuyor. Bu saat yüzleri arasından tarzınıza en uygun olanı seçebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu saat yüzlerini değiştirmek ise sadece saniyeler sürüyor.

Spor Özellikleri

HUAWEI Watch GT 6 Pro, gelişmiş spor özellikleri sayesinde sağlıklı yaşam biçimini benimseyen kullanıcıların aradığı tüm bilgileri anında sağlıyor. Bu sayede spor yaparken size bir asistan olarak eşlik ediyor. Saatin öne çıkan spor özelliklerinin başında profesyonel düzeyde bisiklet ölçümü geliyor.

Son derece akıllı bir çalışma şekline sahip olan bu özellik, hızı, eğimi, kilonuzu ve bisikletinizin ağırlığını hesaplayarak size bisiklet performansı hakkında kapsamlı ve doğru bilgiler veriyor. Bu da pahalı güç ölçerlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak size maddi açıdan tasarruf etme imkânı sunuyor. Saatin sağladığı güç ölçümlerini takip ederek egzersiz esnasında aşırı zorlanma gibi istenmeyen durumlardan kaçınabiliyorsunuz.

Hâlihazırda güç ölçere sahip olan kullanıcılar için de önemli bir özellik bulunuyor. Güç ölçere bağlanabilen saat, bisiklet sürerken FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) değerlerini hesaplamak için algoritmalar kullanıyor. Bu da bisiklet performansınızı daha iyi gözlemlemeize ve daha verimli antrenman yapmanıza olanak tanıyor.

Watch GT 6 Pro, birden fazla cihazın yaratacağı kalabalıktan sizi profesyonel şekilde kurtarıyor. HUAWEI Sağlık uygulamasını kullanarak bir telefonla eşleştirebilir ve cihazınızın veri ekranı olarak işlev görmesini sağlayabilirsiniz. Saat, bisiklet sanal gücünü kalp atış hızını ve bisiklet hızını izleme imkânı sunuyor.

Golf oyuncularını hiç bilmedikleri bir sahada bile uzman hâle getirecek golf sahası haritaları da öne çıkan spor özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellik, sadece yakınlaştırma hareketiyle yeşil eğimin tüm ayrıntılarını incelemenize ve uzaklaştırarak engellerin düzenini yakından gözlemlemenize olanak tanıyor. Siz de bu sayede vuruşunuzu hassas bir şekilde ayarlama imkânına sahip oluyorsunuz.

Saat, özel bir kayak moduna da sahip. Bu, kayak pistindeki performansınızı takip edip kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak tüm gerekli bilgileri elde etmenize yardımcı oluyor. Kalp atış hızınız, süreniz, eğim ve mesafeniz gibi ayrıntılı kayak ölçümlerine erişim sağlayarak ilerlemenizi anbean takip etmenize olanak tanıyor.

Saat, akıllı antrenman algılama özelliği sayesinde başladığınız andan durduğunuz ve antrenmanı sonlandırdığınız ana kadar sıkı bir takip yapıyor. Özellikle açık havada bisiklet sürerken devreye giren bu özellik sayesinde hız ve ortalama güç gibi verilerinizi manuel olarak takip etmenize gerek kalmıyor. Tüm işi saat sizin için otomatik olarak gerçekleştirir. Sadece bir dokunuşta birkaç günlük bisiklet verisini birleştirebiliyor ve hiçbir verinin kaybolmamasını sağlayabiliyorsunuz.

GT 6 Pro'da yeni HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi bulunuyor. Geliştirilmiş GNSS algoritmaları ve anten mimarisiyle desteklenen bu sistem, konum doğruluğunu yüzde 20 oranında artırıyor. Akıllı saat, koşma veya bisiklet sürme gibi aktivitelerde uydu sinyallerini akıllıca takip ediyor. Bu da rotadan hiçbir zaman sapmamanızı sağlıyor. GT 5 Pro'da da HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi'nin yer aldığını belirtelim.

Bu özelliklere karşılık GT 5 Pro'yu da spor için harika bir seçim hâline getiren birtakım özellikler mevcut. Bunların başında tıpkı GT 6 Pro'da olduğu gibi golf oynayanlar için harika bilgiler sunan özellik geliyor. Golf için özel olarak sunulan bu özellik, detaylı bir üç boyutlu saha görünümü sağlıyor.

Fairway, bunker ve green bilgilerini üç boyutlu olarak gösteriyor. Bu da sahanın yapısını daha iyi anlamnıza yardımcı oluyor. Harita üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığınızı gsöterek atışınızı nereye ve ne kadar güçlü bir şekilde yapacağınızı doğru bir şekilde planlayabiliyorsunuz.

Saat, özel patika koşusu modu sayesinde sizi koşu boyunca yönlendiriyor. Segment tabanlı navigasyon, rotadan sapma uyarıları, kontur çizgileri ve kurma koluyla kontrol edilebilen yakınalştırılabilir haritalar ile spor ve parkur bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğrudan bileğinize getiriyor.

Saat koşu formu analizi, zemin temas süresi ve dikey salınım gibi verileri takip ederek formunuzu optimize edebileceğiniz tavsiyelerde bulunuyor. Böylelikle koşu tarzınızı daha hızlı olmanızı sağlayacak ve sakatlanma gibi riskleri minimum seviyeye indirecek şekilde yeniden şekillendirebiliyorsunuz.

GT 6 Pro, daha fazla gelişmiş özellik sunduğu için spor kıyaslamasında bir adım öne çıkıyor. GT 6 Pro, GT 5 Pro'ya kıyasla daha fazla kullanıcının ihtiyacına karşılık vererek bu kategorinin kazananı oluyor ancak GT 5 Pro'nun da hafife alınacak bir yanı bulunmuyor. Bu saatin kullanıcıları da spor söz konusu olduğunda bileğinde her zaman kendisine yardımcı olacak bir asistanın olduğundan emin olabilir.

Sağlık ve Güvenlik

GT 6 Pro'da yeni nesil HUAWEI TruSense sistemi mevcut. Ruh hâlinizi, uyku düzeninizi ve çok daha fazlasıın daha hassas, daha kapsamlı ve daha hızlı bir şekilde ölçerek size kapsamlı bir sağlık takibi imkânı tanıyor. Bu özellik ayrıca kalp atış hızınızdaki değişiklikleri (HRV) de sürekli ölçerek fiziksel durumunuz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor ve bunun yanında antrenman programınızı ve günlük alışkanlıklarınızı yönetmenizde size yardımcı oluyor.

Health Insight, ruh sağlığınız, uykunuz, fiziksel formunuz ve kalp sağlığınız hakkında kapsamlı bilgiler sağlayarak sağlık durumunuz hakkında bilgilenmenize olanak tanıyor. Duygu, uyku, kalp sağlığı ve fitness verilerini birleştirerek bütünsel bir analiz sunuyor.

Tek başınıza bisiklet sürerken düşer ve bilincinizi kaybederseniz saat, yüzde 90 oranında benzersiz bir düşme algılama doğruluğu sayesinde hemen acil yardım uyarısında bulunuyor ve böylece zaman kaybetmeden yardım alabiliyorsunuz. Cihaz ayrıca Nabız Dalgası Aritmi Analizi (CE Sertifikalı) özelliğine de sahip. Buı özellik sayesinde atriyal fibrilasyon riski tespit edilebiliyor.

GT 5 Pro'da da HUAWEI TruSense teknolojisi bulunuyor. Solunum, sinir ve hareket sistemleri dahil olmak üzere altı ana sistemi takip ederek sizi sağlığınız konusunda detaylı bir şekilde aydınlatıyor. Geliştirilmiş elektrot teknolojisini içeren saat, EKG analizi yapabiliyor. Bunun için yan taraftaki elektrota 30 saniye basılı tutmak yeterli oluyor. Böylece kalp rahatsızlıkları erken tespit edilebiliyor.

İki saatte de kalp atış hızı takibi, uyku takibi, kandaki oksijen takibi gibi özelliklerin yer aldığını da belirtmek gerekiyor ancak özellik yelpazesinin genişliği bakımından ele alacak olduğumuzda GT 6 Pro'nun bir adım daha önde olduğunu görüyoruz.

Pil Ömrü

Watch GT 6 Pro 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. Böylece şarj konusunda hiçbir endişeniz olunmuyor. Sadece saatin sunduğu deneyime odaklanıyorsunuz. Watch GT 5 Proise 14 güne kadar pil ömü elde ediliyor. Dolayısıyla GT 6 Pro, tek şarjla çok daha uzun bir kullanım ömrü sunarak bu kategorinin kazananı oluyor.

iOS ve Android Uyumluluğu

Hem Watch GT 6 Pro hem de Watch GT 5 Pro, HUAWEI cihazların yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerini de destekliyor. Bu sayede herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşılaşmadan saatlerin sunduğu gelişmiş özelliklerden faydalanabiliyorsunuz.

Sonuç

GT 6 Pro, GT 5 Pro'ya kıyasla çok daha fazla özellik ile birlikte geliyor. Bu özellikler, onu gerek günlük kullanım gerek spor gerekse sağlık amaçlı kullanımlar için harika bir seçenek hâline getiriyor. Ayrıca GT 6 Pro, pil ömrü bakımından da daha ön planda bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki GT 6 Pro 21 güne kadar pil ömrü sunarak GT 5 Pro'nun bir hayli önüne geçiyor. Tüm bunları göz önnde bulundurarak GT 6 Pro'nun daha iyi bir seçim olacağını söyleyebiliriz.

Bu içerik HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.