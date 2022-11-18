Assassin's Creed serisinin en iyi oyunlarından biri olan Assassin's Creed Odyssey 2018 yılına damgasını vurmuştu. Çıkışından sonra yayınlanan DLC’ler ile çok daha iyi hale getirilen Assassin's Creed Odyssey serinin en iyi oyunlarından biriydi. Zengin bir hikayeye sahip olan bu oyunda saatlerce vakit geçirmeniz mümkün.

Pek çok oyuncu Assassin's Creed Odyssey Türkçe yama yükleyerek oyunu daha iyi anlıyor. Dil bariyerine takılmadan Assassin's Creed Odyssey’i Türkçe oynamak için yama yükleyebilirsiniz. Oyuncular Assassin's Creed Odyssey Türkçe yama nasıl yüklenir merak ediyorlar. Biz de bu yazımızda Assassin's Creed Odyssey Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edeceğiz.

Assassin's Creed Odyssey Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Animus Projesi isimli çeviri sitesine gidin.

isimli çeviri sitesine gidin. Assassin's Creed Odyssey’in Türkçe yamasını indirin.

İndirilen Winrar dosyasını açın.

“ACOD_kur.exe” isimli uygulamayı çalıştırın.

Kurulum adımlarını tamamlayın.

Birkaç dakika içerisinde Assassin's Creed Odyssey Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacaktır.

Assassin's Creed Odyssey’i açın.

Altyazıları açtığınızdan ve altyazı dilinin Türkçe olduğundan emin olun.

Assassin's Creed Odyssey’e Türkçe yama kurmak oldukça basit ve hızlı bir işlem. Siz de yukarıdaki adımları takip ederek Assassin's Creed Odyssey’i Türkçe oynayabilirsiniz. Bu noktada oyunun çeviri işlemini yapan Animus Projesi isimli ekibe de teşekkür ediyoruz.

Assassin's Creed Odyssey Hakkında

Assassin's Creed Odyssey, Yunan mitolojisi temalı en iyi oyunlardan bir tanesi. Önceki Assassin's Creed oyunu olan Origins’den sonra çıkan Odyssey, gelmiş geçmiş en iyi Assassin's Creed oyunlarından bir tanesi.

Assassin's Creed serisinde hikaye olarak oldukça önemli bir yerde bulunan Assassin's Creed Odyssey, bu seriyi seven herkesin muhakkak oynaması gereken bir oyun. Hikayeyi en iyi şekilde anlayabilmek için Türkçe yamasının bulunması da biz oyuncular için oldukça hoş bir durum.

Assassin's Creed Odyssey Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz oyunları Türkçe mi oynuyorsunuz? Assassin's Creed Odyssey’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.