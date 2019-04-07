Esrarengiz olayları gün yüzüne çıkartabileceğiniz ve ipuçları toplayarak şüphelilerin izini sürebileceğiniz Amaranthine Voyage: The Obsidian Book, mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Macera dolu bölümleri ve çarpıcı grafikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, Gizemli bir kitabın peşine düşerek ürkütücü mekanlarda araştırmalar yapmak ve gizli nesneleri bularak kitaba ulaşmaktır. Bilimsel araştırmalar eşliğinde yolunuza devam etmeli ve dünyayı tehdit eden kötü büyüyü etkisiz hale getirmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca ipucu yer almaktadır. Ayrıca ipuçlarına ulaşabileceğiniz çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak gizli objeleri bulabilir ve doğru iz üstünde ilerleyerek seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Amaranthine Voyage: The Obsidian Book, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çeken macera dolu bir oyundur.