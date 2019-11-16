Onlarca farklı karakterden dilediğinizi seçerek romantik aşk hikayeleri içerisinde rol alacağınız ve sürükleyici senaryolara dahil olarak eğlenceli anlar geçireceğiniz Amour Sucré, 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici aşk hikayeleri ve romantik sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, aşık olduğunuz kişiyi etkilemek için türlü entrikalar çevirmek ve rolünüzün hakkını vererek karşınızdaki kişiyi kendinize aşık etmektir. Sevdiğiniz karakterlerle küçük kaçamaklar yapabilir ve flört esnasında romantik anlar yaşayabilirsiniz. Aşk senaryolarında başarılı olmak için türlü oyunlar oynayabilir ve birbirinden güzel kıyafetlerden yararlanarak partnerinizi kendinize hayran edebilirsiniz.

Oyun içerisinde etkileyici onlarca kadın ve erkek karakter bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce romantik aşk senaryosu yer almaktadır. Diyalog şeklinde ilerleyen bölümlerde uygun cevapları vererek seviye atlayabilir ve ilişkilerinizi ilerletebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Amour Sucré, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.