Anger of Stick 5, mobil platformda en çok oynanan çöp adam aksiyon oyunu. Serinin yeni oyununda kahramanlarımız zombilerle karşılaşıyor. Masum insanların üzerinde deneysel çalışmalar yapan bir grup kötü doktorun eserini temizlemek için uğraş veriyoruz. Bir yandan şehri neredeyse tümüyle kaplayan zombilerle savaşırken diğer yandan kötü adamları bulmaya çalışıyoruz. Temponun düşmediği, adrenalin yüklü bir çöp adam oyunu karşımızda!

Seriye dönüşen az sayıda çöp adam oyunundan biri Anger of Stick. Serinin 5. oyununda üç kişiden oluşan bir grupla zombilere karşı mücadele ediyoruz. Takımımızdaki 1 kişi çok uzun boylu ve de son derece etkili vuruşlar yapabilirken, diğer iki kişi farklı silahlar ve kendilerine has stilleriyle yürüyen ölüleri temizliyor. Her yerin kana bulandığı oyunda ilerledikçe seviye atlıyoruz. Sadece yerden değil, helikoptere atlayıp havadan da temizlik yapıyoruz.