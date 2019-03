Angry Birds AR: Isle of Pigs, ücretsiz indirip oynanabilir yeni Angry Birds oyunu. Mobildeki ilk artırılmış gerçeklik destekli Angry Birds oyunu olma özelliğini taşıyan Angry Birds AR: Isle of Pigs’de Red, Chuck, Bomb ve Blues ve diğer sinirli kuşları hiç olmadığı kadar gerçekçi görecek, dünyalarına gireceksiniz. Klasik Angry Birds oyununu bambaşka bir seviyeye taşıyan Angry Birds AR: Isle of Pigs, ilk iOS platformunda indirilmeye açıldı.

Her yaştan mobil oyuncusu bulunan, mobilde en çok indirip oynanan oyunlardan Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds AR: Isle of Pigs, adıyla yayınlandı. Rovio’nun ilk olarak iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine sunduğu yapım, adından da tahmin edeceğiniz üzere artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen cihazlarda oynanabilen özel bir Angry Birds oyunu. Kızgın kuşları, domuzcukları ve onların dünyalarını ilk defa bu kadar gerçekçi göreceksiniz. Oyunda çalınan yumurtaları kurtarmak için Red, Chuck, Bomb ve Blues’a katılıyorsunuz. Açgözlü yeşil domuzların keyif çattığı uzak adayı keşfediyorsunuz. 40 eğlence dolu bölümde (ilerleyen güncellemelerle yenileri eklenecek) sapanla kızgın kuşları fırlatarak yapılara zarar veriyor, daha doğrusu yerle bir ediyor ve çalınan yumurtaları alıyorsunuz. Klasik olarak yapıları kaç vuruşta devirdiğinize göre yıldızlar azalıyor ya da artıyor. Oyunun güzel yanı; artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde yapılara farklı açılardan bakarak zayıf noktaları daha kolay görebiliyorsunuz.