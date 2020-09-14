Animal Warfare, stratejik hamleler yapabileceğiniz bir mobil oyun olarak ön olana çıkmakta. iOS cihazlara kurulabilen oyunda eşsiz bir oyun atmosferi de yer almakta.

Sınırlarınızı zorlayabileceğiniz ve kendi hayvan imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkan Animal Warfare oyununda işiniz bir hayli zor. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken Animal Warfare oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli bir oyun atmosferine de sahip olan oyunda stratejik hamleler yapmak için mücadele ediyorsunuz. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda onlarca çeşit hayvan yer alıyor. Bağımlılık yapan ilerleme hissiyatıyla da merak uyandıran Animal Warfare oyununda benzersiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de test edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuma imkanı bulabiliyorsunuz.

Animal Warfare oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.