AnyDesk uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan PC yönetimi uygulaması olarak öne çıkan AnyDesk uygulamasında, iPhone ve iPad cihazlarınızdan PC’ye veya PC’den akıllı cihazlarınıza uzaktan erişim sağlamanız mümkün hale geliyor. Hem PC’de hem de telefonda uygulamayı başlattıktan sonra ekrandaki adresi hedef adres bölümüne girdikten sonra akıllı telefonlarınızdan bilgisayarınızı görüntüleyebileceğiniz ve hatta kontrol edebileceğiniz uygulama, performans anlamında da oldukça başarılı diyebilirim.

PC üzerinden telefonlarınıza bağlantı kurduğunuzda ise yalnızca ekranı izleyebileceğiniz AnyDesk uygulamasında telefonunuzu kontrol edemiyorsunuz. Ekran yansıtma özelliği ile telefonunuzun ekranını bilgisayarınızda görebileceğiniz AnyDesk uygulaması, uzaktan erişim gerektiren işlemlerde veya dosya transferi yapmanız gereken durumlarda büyük bir kolaylık sağlıyor. Uzaktan erişimi hızlı ve kolay hale getiren AnyDesk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.