iPhone'da Çalınan Aygıt Koruması Nedir, Nasıl Etkinleştirilir?

iPhone'unuz için ekstra bir güvenlik katmanı sunan Çalınan Aygıt Koruması özelliği kısa süre önce yeni iOS güncellemesiyle birlikte kullanıma sunuldu! Bu özellik, telefonunuzu kaybetmeniz veya çaldırmanız durumunda verilerinizi korumayı kolaylaştırıyor.

Biz de bu yazımızda Çalınan Aygıt Koruması nedir, bu özelliği neden kullanmalısınız ve Çalınan Aygıt Koruması nasıl etkinleştirilir? sorularına cevap aradık.

iPhone'da Çalınan Aygıt Koruması Nedir?

iPhone'unuz, günlük hayatımızda kullandığımız en önemli kişisel cihazlarımızdan biridir. Bu cihazda fotoğraflarımız, mesajlarımız, banka bilgilerimiz ve daha birçok hassas bilgi yer alır.

iPhone'umuzun kaybolması veya çalınması durumunda, hem bu bilgilerin güvenliğini korumak hem de cihazımızı bulmak için gerekli adımları atmamız gerekir.

Apple, iPhone'ların kaybolma veya çalınma durumunda kullanıcılara yardımcı olmak için Çalınan Aygıt Koruması adında bir özellik sunmaktadır. Bu özellik, aşağıdakiler gibi durumlarda ek güvenlik sağlayarak cihazınızı ve verilerinizi korumaya yardımcı olur:

Cihazınızın Konumunu Bulma: "iPhone'umu Bul" uygulamasını kullanarak cihazınızın son konumunu harita üzerinde görebilirsiniz.

"iPhone'umu Bul" uygulamasını kullanarak cihazınızın son konumunu harita üzerinde görebilirsiniz. Uzaktan Kilitleme: Cihazınızı kaybettiyseniz veya çalındıysa, uzaktan kilitleme özelliği sayesinde cihazınıza erişimi engelleyebilirsiniz.

Cihazınızı kaybettiyseniz veya çalındıysa, uzaktan kilitleme özelliği sayesinde cihazınıza erişimi engelleyebilirsiniz. Ses Çıkartma: Cihazınızın nerede olduğunu bulamıyorsanız, uzaktan cihazınıza bir ses çıkartabilirsiniz.

Cihazınızın nerede olduğunu bulamıyorsanız, uzaktan cihazınıza bir ses çıkartabilirsiniz. Uzaktan Silme: Cihazınızı kaybettiniz ve hassas verileriniz varsa, uzaktan cihazınızdaki tüm verileri silme seçeneğini kullanabilirsiniz.

iPhone'da Çalınan Aygıt Koruması Nasıl Etkinleştirilir?

iPhone'da çalınan aygıt koruması etkinleştirmek için öncelikle iOS 17.3 güncellemesini telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında ise aşağıdaki adımları uygulayarak açabilirsiniz:

Ardından Ayarlar’a gidin

“Face ID & Parola” veya “Touch ID & Parola” seçeneğine gidin ve parolanızı girin.

Aşağı kaydırdığınızda Çalınan Aygıt Koruması’nı göreceksiniz.

Son olarak “Korumayı Aç“ı seçin.

Artık Çalıntı Cihaz Koruması etkin. Bu, hassas eylemler için iPhone’unuzun normal şifrenin yanı sıra biyometrik kimlik doğrulama isteyeceği anlamına gelir.

Unutmayın, bu özellik eviniz veya ofisiniz gibi bilinen yerlerde olmadığınızda kendini otomatik olarak etkinleştirir.

Bu rehberde, iPhone'da Çalınan Aygıt Koruması'nı nasıl etkinleştireceğinizi size anlattık. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.