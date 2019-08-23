Teamviewer Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Aynı anda her yerde olmak çok zordur. Hokkabazlık, birden fazla işi yönetenler ya da uzaktan çalışan bir ekibi koordine edenler için özellikle hareketliliğin kısıtlı olduğu durumlarda çok önemlidir. Teamviewer, bağlandığınız herhangi bir bilgisayar ya da sunucu üzerinde erişim ve uzaktan kontrol sahibi olmanızı sağlayan mükemmel bir araçtır. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Nerede olursanız olun, Teamviewer ile istediğiniz bilgisayara bağlanabilirsiniz!

Teamviewer, Mac, Linux, iOS, Android, Blackberry cihazları ve Windows işletim sistemlerinin tüm sürümleri ile uyumlu bir uzaktan kontrol aracıdır. Kişisel kullanım için ücretsizdir. Bağlanmanız gereken her cihaza istediğiniz zaman erişim sağlar.

Teamviewer Güvenli mi?

Evet, Teamviewer’ı sadece eşleştirdiğiniz cihazlara bağlanmak için kullanabilirsiniz. Bu özellik, cihazınızın kötü niyetli kişilere açık olmasını engellediği için tamamen güvenlidir. Teamviewer, bilgisayar korsanlarının cihazınıza erişmesini engellemek için uçtan uça şifreleme gibi güçlü güvenlik önlemlerine sahiptir. Kafanızda hâlâ soru işaretleri varsa Teamviewer’ın güvenlik politikalarını okuyarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dosya Transferi

Teamviewer’da bağlandığınız cihaza bağlandığınız cihazdan bir dosya, klasör, ekran görüntüsü gibi şeyleri aktarabilirsiniz. Dosya aktarma işlemini CTRL + C ve CTRL + V tuşlarını sırası ile kullanmak ya da Teamviewer’ın dosya aktarma aracını kullanmak olmak üzere iki farklı şekilde tamamlayabilirsiniz.

Teamviewer Nasıl Çalışır?

Teamviewer belirli bir bilgisayara bağlı benzersiz 9 basamaklı bir kimlik numarası sağlar. Bu, Teamviewer ID olarak bilinir. Teamviewer hesabınız güncellense ya da yeniden kurulsa dahi bu numara değişmez. Bu benzersiz ID numarasını ve size her Teamviewer’ı açtığınızda verilen şifreyi bir Teamviewer kullanıcısı ile (ya da sahip olduğunuz başka bir cihazla) paylaşırsanız sizin cihazınıza erişebilirler.

Teamviewer Android ve iOS

Teamviewer ile ilgili en iyi şeylerden biri, Windows ya da macOS ile sınırlı kalmamasıdır. Teamviewer, hem iOS hem de Android telefonları destekler.

Teamviewer’ın en üst seviyedeki hızı ve güvenlik önlemleri, cihazlarınız için kullanabileceğiniz uzaktan kontrol aracı olarak Teamviewer’ı kullanmanız yapabileceğiniz en iyi seçimdir ve bunları destekleyecek çok fazla istatistiğe sahiptir. Şu anda 200.000’den fazla topluluk üyesi var ve bu sayı giderek artıyor.

Kendi bilgisayarınıza güvenli bir şekilde uzaktan bağlanmanın bir yolunu arıyorsanız, Teamviewer sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.