AnyDesk Bağlantı Sorunu ve Çözümü

En kullanışlı programlardan biri olan AnyDesk pek çok sorunumuza çözüm olabiliyor. Pek çok kişinin işine yarayan bu program uzaktaki bir bilgisayara erişim imkanı sağlıyor. Maalesef arada sırada AnyDesk de arıza çıkarabiliyor. AnyDesk bağlantı sorunu yaşayanların sayısı hiç de az değil. Eğer siz de bu sorunu yaşayanlardan biriyseniz doğru yerdesiniz.

AnyDesk bağlantı sorunu oldukça sık karşılaşılan bir durum. Çözüm yollarıysa epey kolay. Aşağıda sizler için AnyDesk bağlantı sorununun olası kaynaklarını ve çözümlerini paylaşacağız.

Neden AnyDesk Bağlantı Sorunu Yaşanır?

Kalitesiz internet bağlantısı

Güvenlik duvarı

Uyumsuz sürümler

DNS ayarları

AnyDesk Bağlantı Sorunu Çözümleri

Wi-Fi kullanıyorsanız kablolu bağlantı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Kablolu bağlantınız varsa giriş ve çıkış soketlerini kontrol edin. Kabloların tam bir şekilde yuvalara oturduğundan emin olun.

Kablolu bağlantınız varsa kabloların sağlamlığını gözden geçirin. Ezilme yırtılma vb. durumlar olmadığında emin olun.

Evinizdeki modemden internete bağlanıyorsanız cep telefonunuzdaki mobil veri ile bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer internet bağlantınızdan kaynaklı bir problem varsa uygulayabileceğiniz yöntemler bunlar. Güvenlik duvarı ile alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız Windows Defender’ı açıp/kapatabilirsiniz. Windows Defender kapatma nasıl yapılır bilmiyorsanız ilgili yazımıza gidebilirsiniz.

AnyDesk bağlantı sorununu çözmenin bir diğer yolu da programın en güncel sürümünü kullanmaktır. AnyDesk’in en güncel sürümünü kullanarak olası pek çok sorundan kurtulabilirsiniz. Aşağıdan AnyDesk’i indirebilirsiniz.

DNS ayarları da AnyDesk bağlantı sorununun bir diğer nedeni olabilir. Eğer DNS kullanıyorsanız devre dışı bırakmanızı, kullanmıyorsanız da daha stabil bir DNS kullanmanızı tavsiye ederiz.

Son olarak da tabii ki her yaşadığınız sorunu çözebilecek sihirli bir işlem. Kapatıp açmak. Hem kendi bilgisayarınızı hem de erişmek istediğiniz bilgisayarı kapatıp açmak sorunu çözebilir. Aynı şekilde iki bilgisayarın da bağlı olduğu modemi yeniden başlatmak da çok faydalı olacaktır. Yukarıdaki işlemlerin tümünü yaptıysanız ancak sonuç alamadıysanız kapatıp açma işlemini de muhakkak deneyin.

Yukarıdaki çözüm önerileri büyük ihtimalle işinize yarayacaktır ancak bir türlü işin işinden çıkamıyorsanız ya da daha hızlı bir yol arıyorsanız diğer Windows uzaktan yönetim programlarını indirebilirsiniz. Pek çok program AnyDesk’in yaptığı işlemi yapabiliyor. Farklı programlar deneyerek de başka bir bilgisayara erişim sağlayabilirsiniz.

AnyDesk bağlantı sorunu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin için bu yazı faydalı oldu mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.