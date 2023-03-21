İş Verimliliğini Artırmanın Yolları: AirDroid Business ile Profesyonel Yönetim

İş verimliliği, şirketlerin hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynar çünkü personellerin gün içerisinde sergilediği performansı doğrudan etkiler. İş verimini artırmak için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Şirketler bu teknikleri uygulayarak verimliliği artırmayı başarıyor.

Ulaşım, eğitim, sağlık ve perakende gibi sektörlerde işletmeler için mobil cihaz yönetimi oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise şirketler mobil cihaz yönetimi sayesinde cihazlarda karşı karşıya kalınan problemlerin uzaktan giderilmesini mümkün hâle getiriyor. Böylelikle devamlılık ve iş verimliliği sağlanıyor.

Mobil cihaz yönetimi söz konusu olduğunda AirDroid Business ön plana çıkıyor. Hem kullanıcı dostu arayüzü hem de gelişmiş özellikleriyle adından söz ettirmeyi başaran yazılım, şirketlerin verimliliğini artırırken aynı zamanda deneyimi üst seviyeye taşıyor.

AirDroid Business Nedir?

MDM yani mobil cihaz yönetimi çözümü olan AirDroid Business, işletmelerin mobil internet çağında kurumsal mobilitenin zorluklarını aşmalarına ve cihazları yönetmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle verimlilik ve üretkenlik artarken işletmelerin bakım maliyetleri de azalıyor.

AirDroid Business Windows, macOS, Android ve iOS'in yanı sıra Google Chrome, Microsoft Edge ve Mozilla Firefox gibi tarayıcıları da destekliyor. Programda yer alan kullanıcı dostu yönetim paneli, yönetmeyi kolaylaştırdığı gibi cihaz kaydetme işlemini de çocuk oyuncağı hâline getiriyor.

Şirket verilerini depolamak ve güvence altına almak için esnek seçenekler sunan AirDroid Business'a aslında verimlilik ve üretkenlik artırma hizmeti diyebiliriz. Yazılım, bunu sahip olduğu gelişmiş özellikler ve kullanıcı dostu arayüzüyle mümkün kılıyor.

Hizmette yer alan bulut dağıtımı desteği sayesinde şirket içi donanım ve sunucu kurulumundan kaynaklanan ön maliyetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Plan, bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde genişletmenin yanı sıra verilerinize kolay ve hızlı şekilde erişebilirsiniz. Bulut dağıtımı desteğinin yanı sıra şirket içi dağıtım seçeneği de mevcut.

Yeterli altyapıya ve yerel depolamaya sahipseniz şirket içi dağıtım sizin için ideal bir tercih olacaktır. Yazılım veri güvenliği ve gizliliği üzerinde tam denetime sahip şirket içi sunucunuzda çalışır. Veri güvenli ve gizliliği üzerinde tam denetimin yanı sıra sunucu ve donanım tarafında daha fazla kontrol imkânı elde edersiniz.

AirDroid Business ile Aygıt Yöneticisi Kullanım Senaryosu

Taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletme sahibi olduğunuzu varsayalım. AirDroid Business'ta yer alan konum izleme özelliğini kullanarak işleri takip edebilirsiniz. Herhangi bir teknik sorun meydana geldiğinde ise uzaktan erişim ve kontrol özelliği sayesinde problemi çözebilme imkânına da sahip olursunuz.

Sürücüler ürünleri teslim ederken zaman zaman çeşitli teknik sorunlar ile karşılaşabilir. Çalışanlar ürünlerin teslimatını gerçekleştirirken teknik ve operasyonel yardım alabilir. Bu sayede teslimat sürecinde herhangi bir aksaklık olmadan devamlılık sağlanır.

Lojistik personelinin ihtiyaç duyması hâlinde sorunu çözmek için ekipmana uzaktan erişmesi gerekir. Uzaktan kontrol, teknik sorunları olan personele uzaktan yardımcı olur. Böylece yorucu ve zaman alan saha ziyaretleri ihtiyacını ortadan kaldırır.

Müşteriler, çok sayıda kurumsal programı uzaktan yüklemek ve güncellemek, pek çok cihaza büyük dosyalar iletmek ve cihaz trafiği kullanımını izlemek için AMS'yi kullanabilir.

AirDroid Business, AMS dahil olmak üzere sahip olduğu özellikler ve kullanım kolaylığı sayesinde tüm bu süreci çok kolay hâle getiriyor.

AirDroid Business Özellikleri Neler?

Otomatik kayıt ve yapılandırma

Cihaz yönetimi ve güvenlik

Uygulama yönetimi hizmeti

Kiosk modu

İlke yapılandırması

Uyarı Sistemi

Uzaktan erişim ve kontrol

Güvenlik politikası

Konum izleme ve Geofence

Dosya yönetimi

Otomatik Kayıt ve Yapılandırma

Cihaz kaydını yapılandırmak için önceden tanımlanmış bir cihaz hazırlama şablonu oluşturabilirsiniz. Aygıt kaydedildikten sonra gruplama, aygıta özgü kısıtlamalar ve yüklenecek uygulamalar gibi yapılandırmalar otomatik olarak aktarılır. Bu, kurulum sürecini çok hızlı ve pratik hâle getirir.

Cihaz Yönetimi ve Güvenlik

Cihaz grupları ve çok düzeyli alt gruplar, cihaz listesi ve ekran paylaşımı gibi işlevler cihaz yönetiminin çok pratik olmasını sağlıyor. Yazılım, cihazların kolay yönetilmesini mümkün hâle getirirken aynı zamanda bu sürecin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Uygulama Yönetimi Hizmeti

Uygulama yönetimi hizmeti (AWS) yöneticilerin, özelleştirilebilir bir uygulama kütüphanesiyle uygulamaları güncellemelerine, yayımlamalarına ve bakım yapmalarına olanak tanıyarak istenmeyen problemleri önemli ölçüde azaltıyor.

Program cihazlardaki tüm uygulamaların listesini kontrol edebilmenize olanak tanıyor. Kullanılabilirliği artırmak ve riski azaltmak için Android uygulamalarını cihaz grubuna, cihaz türüne, konuma ve daha fazlasına göre güncelleyebilmeniz mümkün.

Kiosk Modu

İhtiyaçlara göre ekranın özelleştirilebilmesine imkân tanıyan Kiosk modu özellikle dijital tabela ve multimedya endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. BT yöneticilerinin, yetkisiz ağ erişimini engellemesine imkân veren mod, çalışanların belirli web sitelerine ve uygulamalara doğru şekilde erişmesini sağlamak için web sitelerinin ve uygulamaların beyaz listeye eklenmesini sağlıyor.

İlke Yapılandırması

Popüler hizmet sayesinde ilke yapılandırma dosyaları oluşturabilirsiniz. Böylece her cihazın ihtiyaçlarınıza göre belirli bir kuralda çalışabilmesi için bir dizi yapılandırma ayarı yapabilirsiniz.

Uyarı Sistemi

AirDroid Business, sistem anormal bir olay algıladığında uyarılar almanıza olanak tanıyor. Böylelikle sorunları anında çözme imkânına sahip oluyorsunuz. Yazılım ayrıca verimliliği artırmak ve bakım maliyetlerini azaltmak için otomatik iş akışları gerçekleştirmenize izin veriyor.

Uzaktan Erişim ve Kontrol

Cihazlarda meydana gelen sorunları uzaktan zahmetsiz ve hızlı şekilde çözebilirsiniz. Sorun çözme sırasında kullanabileceğiniz uzaktan yeniden başlatma, sesli arama ve güvenilir olmayan sitelere kısıtlı erişim gibi pek çok işlev mevcut.

AirDroid Business'a ait tescilli bir teknoloji ise Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda uzaktan oturum esnasında gizlilik modu sağlar.

Güvenlik Politikası

USB dosya aktarım kısıtlamaları gibi çeşitli cihaz politikası ayarları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcıların güvenli olmayan uygulamaları yüklemesini yasaklayabilirsiniz. Böylece BT yöneticilerinin kurumsal veri güvenliğini ve veri sızıntısını önlemesine yardımcı olursunuz.

Konum İzleme ve Geofence

Hizmette yer alan konum izleme ve Geofence özelliği, şirkete ait cihazların çalınması durumunda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu özellik, cihazların tam olarak nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyor.

Öte yandan kargo şirketleri, teslimat durumu gibi takip gerektiren işlerde söz konusu özellikten yararlanabilir. Böylelikle iş akışı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Dosya Yönetimi

Uzaktan dosya yönetimi sayesinde dosyaları masaüstü ve Android cihaz arasında sürükle bırak mantığıyla aktarım yapabilirsiniz. Toplu dosya aktarımı ile birden fazla cihazda dosya gönderme ve silme imkânına da sahipsiniz.

Güvenli bağlantı ve veri şifreleme teknolojisi, uzaktan bağlantı ve veri aktarımını gönül rahatlığı ile gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bunların yanı sıra APK dosyalarını yükleme, belgeleri yeniden adlandırma, taşıma ve silme dahil olmak üzere pek çok işlemi uzaktan kolayca uygulayabilirsiniz.

AirDroid Business Hangi Alanlarda Kullanılır?

Her türlü kuruluş için uygun olan AirDroid Business lojistik, sağlık, BT ve MSP, konaklama dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan bir MDM çözümüdür.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeye sahipseniz, kullanımı kolaylaştırmak ve karşılaşılan hataları azaltmak için personelin telefonunda ya da tabletinde sadece şirkete ait uygulamalara erişim izni verebilirsiniz. Bu, personelin daha etkili çalışmasına imkân tanır.

Perakende sektöründeyseniz teknolojik cihazlar konusunda problem yaşayan çalışanlarınızın Android telefon, tablet ya da POS cihazını sorunsuz şekilde kullanabilmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle en iyi kullanıcı deneyimi elde edebilirsiniz.

Eğitim alanında en iyi öğrenim deneyimi için Kiosk modunu kullanabilirsiniz. Erişimi sadece eğitim ile ilgili uygulamalar ile sınırlandırabilirsiniz. Böylelikle öğrencilerin ders vaktinde oyun oynamasını ve video izlemesinin önüne geçebilirsiniz. Bu aynı zamanda BT yöneticilerinin bakım için daha az zaman harcayacağı anlamına gelir.

AirDroid Business bulut dağıtımı ve şirket içi dağıtım olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Özellikle yeterli altyapıya ve yerel depolamaya sahip olan şirketler için şirket içi dağıtım seçeneği oldukça ideal olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirketinizin ihtiyaçlarına göre iki seçenekten birini seçebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

AirDroid ile İş Verimliliği Nasıl Artırılır?

AirDroid Business uzaktan erişim ve bağlantı desteği, dosya yönetimi, uygulama yönetimi hizmeti, otomatik kayıt ve yapılandırma, kiosk modu dahil olmak üzere pek çok özellik sayesinde iş verimliliğinin önemli ölçüde artmasına katkıda bulunur.

Şirketler, programın sunduğu özellikleri kullanarak personel verimliliğinin artmasını sağlayabilir. Üstelik program, bunun için uzun süre boyunca zaman harcanmasına da gerek bırakmıyor. Tüm işlemler kolayca gerçekleştirilebiliyor.

AirDroid Şirketlere Nasıl Fayda Sağlar?

AirDroid, şirketlere hem maliyet hem zaman hem de verimlilik açısından çok büyük bir katkı sağlıyor. Mobil cihaz yönetimi çözümü, işletmelerin mobilite konusunda zorlukları pratik şekilde aşmasına imkân tanırken aynı zamanda karşılaşılan problemleri uzaktan çözmek için cihazların yönetilmesini de mümkün kılıyor.

Uzaktan cihaz yönetimi için ihtiyaç duyulabilecek özelliklere sahip olan yazılım, bu sayede aygıt ile ilgili pek çok şeyi herhangi yardıma ihtiyaç duyulmadan uzaktan yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu, gereksiz maliyetleri önlüyor ve işletmelerin işini büyütmesini de kolaylaştırıyor.

AirDroid Business Fiyatı Ne Kadar?

AirDroid Business fiyat sayfası üzerinden sunulan planları ve özellikleri inceleyebilirsiniz. Yazılımın Basic isimli planı cihaz başına yıllık 12 dolar, Standart planı cihaz başına yıllık 21 dolar, Enterprise isimli planı ise cihaz başına yıllık 33 dolar fiyat etiketine sahip.

Programın sunduğu özelliklere detaylıca göz atmak istiyorsanız 14 günlük deneme sürümünü indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bu süreçte yazılımı beğenirseniz üç plandan birini seçerek tam versiyonunu kullanmaya devam edebilirsiniz.